Se filtró el video de Evangelina Anderson con un conocido futbolista que no es Leandro Paredes 

Este jueves, en LAM (América TV), mostraron un video de Evangelina Anderson con un jugador de fútbol en México. Pepe Ochoa detalló sobre las imágenes de la modelo con el deportista: «Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México».

El video de Evangelina Anderson con un conocido futbolista

«Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes, apareció un video con un jugador que no es Paredes», opinó Ochoa. Y agregó picante: «Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona».

Mientras mostraban las imágenes en el ciclo de espectáculos, Ochoa reveló: «Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos».

También el panelista contó que se comunicó con periodistas de México y aseguró que «en un momento existió un run run entre este futbolista y ella».