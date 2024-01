Liam Gallagher contra Dua Lipa: «Esta celosa de nosotros»

La intérprete de «Levitating», Dua Lipa, habló sobre su próximo disco con la revista Rolling Stone (la edición estadounidense) y generó polémica entre los fanáticos del brit pop.

La estrella pop afirmó que su nuevo disco se alejara un poco del excentricismo de Future Nostalgia, su disco anterior que salió en la pandemia, y que en cambio será más relajado. Entre los sonidos que Dua recuperará en su nuevo álbum se encuentra el britpop, género musical sumamente popular en los 90s en Inglaterra. Las bandas más importantes de dicho movimiento fueron las enemistadas Oasis y Blur.

“La verdad, no he tenido ningún encuentro con ellos. A veces hay que separar el arte de la persona…. Estoy más conectada con el elemento musical. La forma de actuar [de algunos artistas del britpop], las cosas que han hecho y dicho, son odiosas, sin duda. Esa es su especialidad”. dijo a la revista estadounidense Dua sobre los cantante del Britpop

«Hay mucha toxicidad en la forma en que la gente quería a sus artistas o a sus músicos.Si no fueran así, se les habría considerado aburridos, y creo que esa es una forma horrible de ver las cosas” declaró la cantante.

Ante estos dichos, una fan le preguntó a Liam Gallagher, ex Oasis, que pensaba al respecto. «Esta celosa» contestó en un tuit el interprete de «Don’t look back in anger». A lo que una fanática le argumentó: «Dua es una de las estrellas pop más grandes del planeta, ella no esta celosa de vos y tiene un punto. Vos y Noel(Gallagher, hermano del cantante e integrante de Oasis) fueron tremendamente odiosos en los 90’s y 00’s y muchos otros hombres del Britpop fueron idiotas misóginos».

«Esta celosa porque nosotros podemos insultar y mandar gente a la mierd* y ella no puede» respondió contundente.

El britpop y las cantantes femeninas: Damon Albarn vs Taylor Swift

En 2022 Damon Albarn se vio visto en una polémica con Taylor Swift. El cantante de Gorillaz dijo que la estadounidense no «escribía sus propias canciones». Ante esa afirmación, el periodista le dijo que sí co-escribió algunas.

«Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy tirándole a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno… Quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida», respondió el británico.

La cantante se hizo eco de las frases y también opinó en su cuenta de Twitter. «Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Escribí todas mis canciones propias. Tu comentario es completamente falso y dañino», le escribió directamente al exlíder de Blur.

«No te tienen que gustar mis canciones pero es jodido que intentes desacreditar mi escritura«, completó. Además, agregó otro comentario ácido al expresar: «Escribí este tweet por mi cuenta en caso de que te preguntaras».

Albarn se mostró arrepentido y le contestó. «Estoy totalmente de acuerdo con vos. Tuve una conversación acerca de la escritura de canciones y lamentablemente se redujo a un ‘clickbait’. Me disculpo, lo último que quise fue desacreditar tu escritura, espero que lo entiendas».