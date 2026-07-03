Andrés Calamaro visitó a la Selección Argentina en la previa del partido ante Cabo Verde

Miami promete ser una marea Albiceleste y en la antesala del partido de la Selección Argentina fue Andrés Calamaro el que visitó a los jugadores del plantel albiceleste en la previa de una instancia decisiva donde se medirá contra Cabo Verde en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

El plantel comandado por Lionel Scaloni recibió una presencia estelar que aportó una dosis extra de energía y buenas vibras, demostrando que el plantel está loco por conseguir una nueva alegría para el pueblo argentino.

El encuentro entre Andrés Calamaro y las autoridades de la AFA

El responsable de que la música y el fútbol se fusionaran en la calurosa Florida fue Claudio Tapia. El mandatario de la casa madre del fútbol local extendió una invitación de honor para que Calamaro ingresara a la intimidad de la concentración en Miami.

Visita de lujo en el entrenamiento de la Selección.



¡Gracias, Andrelo, por haber venido! TODOS JUNTOS 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/oZoRYl5upA — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 3, 2026

El reconocido artista se acercó a charlar de manera muy relajada y a compartir unos tradicionales mates con el presidente de la AFA, en una tarde que quedará guardada en el recuerdo de la delegación.

Tras esa íntima recepción con la dirigencia, llegó el momento en que el cantautor se cruzó con los grandes protagonistas de la cancha. El artista de éxitos inolvidables se tomó el tiempo para saludar a cada integrante del plantel profesional y retratar el momento.

El encuentro se dio junto al arquero Emiliano Dibu Martínez, el estratega Lionel Scaloni y, por supuesto, el dueño de la camiseta número 10, Lionel Messi.