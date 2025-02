La artista que fue una de las piezas fundamentales en Bandana, Lissa Vera, está alejada de la música y desde hace un tiempo dedica parte de su vida a ayudar. En una entrevista, comentó su deseo de dedicarse a la política porque en su tarea diaria, nota muchas falencias por parte de quienes representan a los ciudadanos en el estado.

Lissa de Bandana quiere dedicarse a la política: “No están haciendo su trabajo”

En las últimas horas reveló que fue convocada por un partido político para involucrarse de otra manera en la cuestión social. “No estoy haciendo nada nuevo dentro de la música. De hecho, mi energía está en otro lado: yo estoy haciendo eso, llevando comida a la gente de la calle, tratando de visibilizar lo que pasa en los hospitales de La Matanza. Estoy haciendo política”, dijo este martes en diálogo con Puro Show (El Trece).

“¿Te gustaría tener un cargo político?”, le preguntó uno de los panelistas del ciclo. “Honestamente, los que están, no están haciendo su trabajo. Así que me cansé de mirarlo por la tele y de padecerlo”, dijo la cantante. Y luego reveló que recibió una convocatoria de parte de un importante espacio político. “Hace unos días se comunicaron conmigo del PRO. Me tengo que juntar con ellos, pero sí hubo un llamado. Y bueno, vamos a ver, porque en definitiva lo que se necesita es que se haga algo. Los vecinos la pasamos mal”, caracterizó Lissa.

“Es que sí, la gente quiere caras nuevas. No sé si soy la indicada, pero yo estoy mostrando lo que sucede. No es que yo bajo de una nave espacial. Tenemos que conversarlo”, cerró la cantante acerca del tema.

“Esto es una cosa mía y estoy demasiado compenetrada con ayudar a la gente que realmente lo necesita”, se sinceró Lissa, quien junto a Lowrdez se siguen presentando en forma de dúo con el nombre de Bandana con el que se hicieron famosas. “Por ahí ir al programa sería medio caretear algo que en este momento no me está saliendo natural. No quiero que se malinterprete, pero mi cabeza está en otro lado”, había dicho Vera sobre sus razones para decirle “no” al evento que organizó el año pasado el canal de streaming Olga al producir el Bandana Day.