Se postergó el juicio de adopción de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani se mostró muy conmovida al escuchar detalles de la denuncia de Viviana Canosa porque por estos días tenía que presentarse junto a su marido, Sebastián Nebot, en el juicio por la adopción de Tati, el nene de 4 años que tienen hace seis meses y que desean darle un hogar permanente a su lado.

La opinión de Marcelo Polino

En diálogo con Puro Show, el periodista Marcelo Polino contó que el juez de familia decidió postergar la fecha del juicio hasta tanto se sepa qué es lo que dijo Viviana Canosa en la Justicia.

“Hasta que no se levante el secreto de sumario, no se puede tomar una resolución definitiva, por eso se retrasa el juicio de adopción”, explicó el periodista.

Polino, que hace 20 años está involucrado en la ayuda a menores, aseguró que “es una situación muy dolorosa. No va a salir la resolución hasta que no se resuelva, el juez no va a tomar la decisión”.

“Por la experiencia que tengo, el juez no se basa en dichos de la televisión. El juez debe esperar que se abra el expediente. Me parece tremendo porque he vivido casos de niños que han sido abandonados por su familia de origen y luego retirados de su adopción”, comentó Polino.

Por último, expresó que espera que se pueda resolver pronto el tema: “Ojalá que sea una pequeña demora y nada más. Para los jueces de familia es importante cuando aparece una causa que involucra a alguno de los padres”.