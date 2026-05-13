La fuerte caída que sufrió Sol Abraham durante las grabaciones de Pasapalabra

Solange Abraham vivió un inesperado momento durante las grabaciones de Pasapalabra en Telefe. La ex participante de Gran Hermano Generación Dorada sufrió una fuerte caída mientras celebraba junto a sus compañeros y terminó compartiendo el blooper en sus redes sociales.

Según mostró desde sus historias de Instagram, el accidente ocurrió este martes 12 de mayo, cuando participaba de un especial del programa conducido por Iván de Pineda junto a varios ex jugadores del reality.

El momento de la caída de Sol Abraham

En el video que publicó la joven se puede ver cómo intenta salir rápidamente de detrás de los escritorios para festejar con el resto de los participantes, pero no advierte un escalón y termina cayendo muy cerca de una de las luces del estudio.

La situación generó una mezcla de preocupación y risas entre los presentes, entre ellos el exfutbolista Brian Sarmiento, mientras Sol se tomó el episodio con humor.

“Escalón: 1, yo: 0”, escribió la influencer junto al video del accidente, que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores.

El tenso cruce entre Sol Abraham y Emanuel Di Gioia

La caída ocurrió pocos días después del fuerte enfrentamiento que Sol protagonizó con Emanuel Di Gioia en el debate de Gran Hermano.

Todo sucedió durante el DAR del martes 5 de mayo, cuando ambos volvieron a verse cara a cara y protagonizaron una discusión cargada de acusaciones, ironías y fuertes cruces.

“¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste? Sos traidor”, lanzó Sol apenas comenzó el intercambio.

La ex participante también cuestionó la actitud de Emanuel dentro del juego y aseguró que actuó por “ego herido” al no aceptar el liderazgo de otras jugadoras dentro de la casa.

La frase de Emanuel que desató la polémica

Durante la discusión, Emanuel respondió con dureza y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

“La única 3D es la que te fuiste por la puerta giratoria, Sol. Gran Hermano no te dejó ni despedirte. Fue patética tu salida”, disparó.

El cruce fue escalando en tensión hasta que incluso la voz de Gran Hermano tuvo que intervenir varias veces para pedirles que hablaran de a uno.

En redes sociales, el enfrentamiento generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios apoyaron a Sol Abraham, otros consideraron que Emanuel logró mantener la calma y dominar la discusión durante gran parte del debate.