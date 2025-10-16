Cómo hacer tarta casera de espinaca y calabaza: la receta para una comida exprés

Un clásico que no pasa de moda es la combinación de espinaca y calabaza. Esta receta es ideal para quienes buscan una opción sabrosa y saludable, perfecta para un almuerzo exprés. Lo mejor de esta tarta es que se prepara de forma sencilla y se adapta a los gustos de cada uno.

Lo primero que hay que hacer es la masa. Una vez lista hay que cocinarla hasta que esté dorada y crocante. Mientras tanto, se prepara el relleno: se sofríe cebolla y ajo, se mezcla con calabaza y espinaca previamente cocida.

El toque especial de esta receta está en el pesto de albahaca, que no solo acompaña a las verduras, sino que le da un sabor fresco y un contraste delicioso. Este pesto se mezcla con las verduras ya cocidas, creando una combinación de sabores que se complementan perfectamente. Cuando el relleno está listo se coloca sobre la base de la tarta y se lleva al horno hasta que la parte superior esté dorada.

Esta tarta puede servirse fría o caliente. Y puede acompañarse con una ensalada fresca o unas ricas papas al horno.

Receta para una comida exprés: cómo hacer tarta de espinaca y calabaza

Ingredientes para la masa:

250 g de harina

125 g de manteca fría

1 huevo

1 cucharadita de sal

3-4 cucharadas de agua fría

Ingredientes para el relleno:

300 g de espinaca

200 g de calabaza

1 cebolla

2 cucharadas de aceite de oliva

2 huevos

100 g de queso rallado

Procedimiento:

En un bowl, mezclar la harina con la sal. Agregar la manteca fría en cubos y mezclar hasta obtener una textura arenosa. Añadir el huevo y el agua, y amasar hasta formar una bola. Dejar reposar 30 minutos en la heladera.

Cocinar la cebolla y la espinaca en aceite de oliva hasta que se ablanden. Aparte, cocer la calabaza y hacer un puré. Mezclar todo con los huevos y el queso rallado.

Estirar la masa y cubrir un molde enmantecado. Llevar al horno. Luego colocar el relleno sobre la masa y cocinar a 180°C durante 35-40 minutos