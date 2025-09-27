Los invitados de Juana Viale y una sorpresa de lujo para este domingo 28 de septiembre

Como cada domingo, la clásica mesaza se prepara para recibir a destacadas figuras de la política, la cultura, el espectáculo y el deporte argentino.

En esta oportunidad, Juana Viale tendrá entre sus invitados a Jimena Cyrulnik, quien atraviesa un gran presente con su marca de ropa; la bailarina Valeria Archimó, protagonista de De pelos y parte del elenco de Sex; el productor musical Daniel Grinbank; y el actor Michel Noher, recientemente visto en En el barro, la serie de Sebastián Ortega.

Una sorpresa musical en vivo

La gran novedad de la jornada llegará de la mano de La K’onga, que desembarcará en el estudio con un set de 12 canciones para ponerle ritmo de cuarteto a la mesa de Juana. La banda, con más de dos décadas de trayectoria, viene de presentarse en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, y atraviesa un gran momento tras el fuerte crecimiento que experimentaron en la pospandemia.