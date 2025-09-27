Jorgelina Aruzzi se diferenció de Guillermo Francella: “No solo el cine taquillero vale”

Jorgelina Aruzzi fue entrevistada por “Desayuno Americano” y contó lo que siente por el cine nacional. «Creo que en una época tan difícil para el cine argentino y para nuestro país, para la Argentina, la identidad del cine argentino, de cómo filmamos, es muy interesante, nos muestra como país y creo que es buenísimo poder seguir teniendo películas y poder seguir filmando, no sólo porque le da trabajo a los artistas, sino que nos representan en el mundo», aseguró.

Jorgelina Aruzzi, crítica sobre la industria: “Es muy difícil filmar acá”

«Se habla también mucho de la crisis de la industria, ¿creés que esto va a repuntar un poco?», le consultaron, y Aruzzi respondió: «No sé, no sé, porque mientras no haya políticas que subvencionen el cine y que es tan difícil de hacer y que haya tanta competencia de afuera, es muy difícil filmar acá, entonces no sé si es sólo una película que nos represente en el Oscar o en la Goya, si no hay políticas que apoyen la cultura, es difícil».

Luego le consultaron sobre la polémica que se generó a raíz de las declaraciones de Guillermo Francella y la inversión en películas que ve poco público. «Son cosas que piensa él, yo creo que toda manifestación artística es buena y no sólo lo taquillero vale», se diferenció Jorgelina, que trabajó con Francella en la versión teatral de «Casados con Hijos».