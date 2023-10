Los memes más divertidos tras la contundente derrota de Los Pumas frente a los All Blacks

El poderío de los All Blacks volvió a hacerse notar frente a Los Pumas, que cayeron por 44 a 6 frente a los oceánicos y deberán jugar el partido por el tercer puesto en el Mundial de Rugby que se disputa en Francia.

Una vez finalizado el partido, y se confirmara el duro resultado para los argentinos, en las redes estallaron los memes y las humoradas, como es habitual en este tipo de citas deportivas.

Muchos hicieron referencia a Michael Cheika, el entrenador del seleccionado, que apareció cantando el himno antes del encuentro. Otros, en cambio, apuntaron contra el tradicional Haka y el notorio rendimiento de los neozelandeses

A continuación, un repaso por las publicaciones más divertidas y compartidas en la red social X, es Twitter.

Los Pumas cada vez que van a chocar con los All Blacks pic.twitter.com/XxmrCck4eD

La defensa de los Pumas cada vez que los All Blacks agarran la pelota pic.twitter.com/OgoHUF91sj

Acá mirando el partido de los Pumas vs All Blacks sin entender un carajo de rugby. Pero les hago el aguante solo por ser Argentina. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 #ARGvNZL pic.twitter.com/tL6Xss8fS3

lo hasta los huevos que deben estar los pumas de que los all blacks hagan el haka estan asi pic.twitter.com/roaYh58qIc

Los Pumas: "Déjame pasar la mitad de la cancha y hacer un try".

Los All Blacks: "No". pic.twitter.com/NPErqd1lxb