Los ocho ajustes que deberías activar en WhatsApp si querés mejorar tu seguridad y privacidad 

WhatsApp dispone de diversas herramientas con las que puedes proteger tu cuenta, aunque algunas son más desconocidas que otras. Te contamos cuáles son los ocho ajustes que deberías establecer en la app para que sea segura.

Ocho ajustes de WhatsApp para mejorar tu seguridad y privacidad

Bloquear a los usuarios más molestos

Si recibís mensajes de un usuario con el que no quieras chatear, siempre puedes recurrir a la función de bloqueo. A partir de ese momento, no te llegarán los mensajes de ese contacto ni este podrá ver tu información de perfil ni tus actualizaciones de estado.

Para bloquear a un contacto, debes entrar en la conversación individual que mantienes con él y tocar en el botón de menú de la esquina superior derecha. A continuación, dirígete a Más > Bloquear > Bloquear y el contacto quedará bloqueado.

Privatizar al máximo las notificaciones

Las notificaciones son una buena herramienta para leer mensajes de WhatsApp sin necesidad de abrir la app. Sin embargo, igual que tú puedes ver el contenido de los mensajes, también lo pueden hacer otras personas que miren la pantalla de bloqueo de tu teléfono. Por esta razón, lo mejor es privatizar al máximo las notificaciones.

Para ello, entra en Menú > Ajustes > Notificaciones y encontrarás la opción Notificación emergente, tanto en la sección de Mensajes como en Grupos. Ahí podrás elegir entre Nunca mostrar ventana emergente, Solo con la pantalla «encendida», Solo con la pantalla «apagada» y siempre mostrar ventana emergente. Tu privacidad siempre estará asegurada con la primera de ellas, por lo que es recomendable no mostrar nunca notificaciones emergentes.

Ocultar tus conversaciones sin llegar a eliminarlas

La pestaña de chats de WhatsApp es quizás demasiado pública para mantener ahí conversaciones importantes, pero no es necesario que llegues a eliminarlas si quieres proteger la información que has intercambiado con otros usuarios. Para esos casos, WhatsApp te permite ocultar tus chats mediante la función Archivar.

Selecciona la conversación que quieras ocultar y aparecerá una barra superior en la pantalla en la que deberás pinchar en el icono del cajón con la flecha hacia abajo, a la derecha de la función del sonido. Solo necesitas eso para que la conversación quede archivada y desaparezca de la pestaña de chats.

Ese chat no quedará eliminado, sino que quedará almacenado en Chats archivados, una sección a la que podrás acceder desde el final de la pestaña de chats. Con tan solo enviar un nuevo mensaje en la conversación archivada, esta volverá a la pantalla principal y ya no estará oculta.

Aprovechar la verificación en dos pasos

«Nunca es tarde si la dicha es buena», debieron pensar en WhatsApp al introducir la verificación en dos pasos a principios de 2017, algo después de lo esperado. Aunque te parezca una medida innecesaria, la verdad es que deberías activar esta verificación en dos factores para que sea más complicado suplantarte la identidad.

No te llevará nada de tiempo, solo debes entrar en Menú > Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. Ahí tendrás que introducir el código de seis dígitos que quieres establecer como contraseña y añadir una cuenta de correo electrónico para poder restablecer ese PIN si lo olvidas. Ese será el número que WhatsApp te pedirá cada cierto tiempo y cuando intentes entrar en tu cuenta desde otro dispositivo.

Eliminar antiguas conversaciones

Si no te preocupas de eliminar habitualmente conversaciones de WhatsApp pasadas, no solo perderás espacio de almacenamiento, también te arriesgarás a que puedan causarte problemas si las ve alguien que no debería. Por esta razón, lo mejor es que hagas periódicamente una limpieza para eliminar esas conversaciones antiguas que ya no te sirven.

Responde de forma privada a los mensajes de grupos

Al mantener una conversación con otra persona dentro de un grupo, te arriesgas a que el resto de participantes puedan leer los mensajes. Antes WhatsApp ofrecía la posibilidad de escribirle en privado a la otra persona, aunque en 2019 ha añadido una función muy interesante que permite responder de forma privada a un mensaje recibido en un grupo.

Para llevar a cabo este proceso tienes que pulsar el mensaje al que quieres responder y pinchar en el menú de opciones de la esquina superior derecha. Ahí es donde aparece la función Responder en privado, que te llevará al chat individual con el otro contacto trasladando también el mensaje al que quieres responder.

Leer mensajes sin que el emisor lo sepa

Habilitar las confirmaciones de lectura significa que el otro miembro de la conversación puede reclamarte que has leído los mensajes sin llegar a contestarle. Por ello, lo mejor es desactivar esa casilla y poder utilizar la app sin que los demás sepan si has visto sus mensajes o no.

No guardar las fotos de WhatsApp en la galería

Si tienes activada la descarga automática de archivos multimedia en WhatsApp, estos aparecen en la galería de tu teléfono móvil y cualquiera que tenga acceso a ella puede verlos. Afortunadamente, la app cuenta con una función muy útil con la que puedes evitar que los archivos de WhatsApp aparezcan en tu galería.

Mediante Menú > Ajustes > Chats puedes encontrar Visibilidad de archivos multimedia, una casilla que solo tienes que deshabilitar para que los últimos archivos descargados recientemente no sean mostrados en la galería del dispositivo.