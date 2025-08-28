A finales de abril de 2025, una perra salchicha miniatura llamada Valerie fue encontrada sana y salva en la isla Canguro, en las costas de Australia, después de haber estado desaparecida durante 529 días. Sorprendentemente, Valerie, que se había separado de su familia durante unas vacaciones en la isla en noviembre de 2023, incluso había ganado unos dos kilos en la naturaleza.

La increíble hazaña de esta perra la convirtió en una celebridad y además, despertó una pregunta importante ¿puede el mejor amigo del hombre, sobrevivir sin él?. La respuesta de los especialistas.

¿Los perros pueden sobrevivir sin los humanos? La respuesta de los especialistas

A finales de abril de 2025, una perra salchicha miniatura llamada Valerie fue encontrada sana y salva en la isla Canguro, frente a la costa de Adelaida en Australia, después de haber estado desaparecida durante 529 días. El reencuentro con Valerie fue llamativo, no solo porque había desaparecido en noviembre de 2023, sino porque también había ganado casi dos kilos en la naturaleza.

“Se fue siendo una perrita salchicha delgada y volvió convertida en una masa de músculos”, detalló a National Geographic, el director de la organización sin ánimo de lucro «Kangala Wildlife Rescue» que publicó imágenes del rescate de Valerie y agregó: “Es la perra más sana que se pueda imaginar: dientes perfectos, pelo perfecto, piel perfecta”.

Tras volver de su aventura, Valerie se convirtió en una especie de celebridad, y sus admiradores se alegraron mucho cuando se enteraron de que se había reunido con su familia en mayo. Pero su supervivencia, también despertó la curiosidad: ¿Había sido solo suerte, o los perros domésticos pueden realmente sobrevivir sin nosotros?

Los especialistas tienen opiniones divididas; algunos afirman que depende de la personalidad de cada mascota, y otros afirman que es instinto de supervivencia y cualquier animal podría hacerlo.

La bioetecista especializada en la relación entre animales y humanos, Jessica Pierce comentó:«No creo que [la historia] sea tan sorprendente o asombrosa». Pierce es autora de «A Dog’s World», que analiza lo que podría suceder a los perros si los humanos desaparecieran de la Tierra.

«Es increíble que lo hiciera, porque pasó la primera parte de su vida como una mascota mimada, por lo que realmente no había desarrollado las habilidades que habría necesitado para sobrevivir por su cuenta (…) Pero, obviamente, esas habilidades estaban intactas por instinto» declaró la especialista.

Por su parte, Vanessa Woods autora de «Genius of Dogs», no está tan segura: «Tengo un perro que probablemente no duraría ni un minuto en la naturaleza» afirma. Woods cree que algunos perros se adaptarían, mientras que otros se quedarían sentados esperando a que sus dueños los rescataran «Algunos perros lo harían muy bien y otros morirían»

Por qué algunos perros sobrevivirían sin humanos y otros no, según especialistas

Los especialistas coinciden en que ciertas características harían que un perro fuera más apto para sobrevivir sin personas. En primer lugar, la hazaña de la perra salchicha puede tener que ver con que ella tuviera un coeficiente intelectual bastante alto para protegerse de los depredadores, conseguir comida y agua, y refugiarse.

Si bien en la isla Canguro probablemente no había grandes depredadores con los que Valerie tuviera que lidiar, seguramente habría tenido que esquivar serpientes como la venenosa serpiente tigre y la serpiente cobriza pigmea.

Según los expertos, en la mayoría de los lugares, los perros con un instinto cazador más fuerte suelen tener mejores resultados. Muchas veces ese instinto se «diluye» por la crianza que los mismos dueños le dan al can. Por lo tanto, los especialistas coinciden en que la supervivencia o no, dependerá de la personalidad de cada animal.