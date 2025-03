More Rial redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Yanina Latorre: “Nos contas tus talentos con…” 

Morena Rial sigue disparando para los periodistas de espectáculos en sus redes sociales y en esta ocasión volvió a apuntar contra Yanina Latorre. Luego de comenzará a contar distintos chimentos sobre famosos, la mediática emprendió una guerra contra la conductora de Sálvese Quien Pueda y la acusó de ser infiel.

La nueva pista de More Rial sobre la supuesta infidelidad de Yanina Latorre

Primero, la mediática aseguró que la conductora de Sálvese quien pueda le habría sido infiel a Diego Latorre y escribió en sus historias: «Yanina le habría sido infiel a ‘Puntita’ desde hace varios años. Dejaba su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzaba a otro auto donde la esperaba… AMPLIAREMOOOS».

Pero eso no fue todo, ya que en las últimas horas Morena Rial agregó sobre Yanina Latorre en su cuenta oficial de Instagram: “Hablando de talentos, Yanina, ¿nos contás tus talentos con Alejandro, el fotógrafo? Estaban buenas las sesiones”.

La respuesta de Yanina Latorre ante las acusaciones de Morena Rial

Yanina optó por dedicarle unas breves palabras a la influencer en la sección “Fondo de olla”, durante el cierre de su programa.

Entre risas, la conductora se autodedicó el segmento: “Ayer tuve un gran día, fui tapa, me hice la linda, fotos, tengo propaganda propio… ¿Pero pueden creer que un día me duro el divismo? No te podés pelear con Morena Rial”.

Y finalizó: “¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo chorear con un bebé en brazos”.