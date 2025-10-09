Luck Ra visitó a las mujeres que hicieron la coreo viral en Vélez y se sumó a ellas en un baile

El cantante cordobés, Luck Ra, deslumbró en su reciente show en el Vélez, pero lo que realmente lo viralizó y se robó la mirada de todos los presentes, fue un grupo de mujeres que utilizaron el campo trasero del show como su escenario propio para bailar sincronizadas con el músico de fondo.

Luck Ra conoció a las mujeres que se viralizaron en su show

“Ellas dijeron vamos a llevar la clase de zumba al show de Luck Ra”, indicaba el TikTok, que mostraba a las mujeres bailando juntas al ritmo de la canción “Fingí demencia”.

El clip se viralizó en redes sociales, generando alegría y ternura de los usuarios que celebraron el baile de las mujeres de distintas edades.

Es por ello que el cantante tuvo la increíble idea de contactarse con ellas y darles una visita en su estudio de zumba. Además, posó junto a ellas en una foto que compartió en sus redes sociales.

“Hoy me fui a Castelar a conocer a las que hicieron la coreo en el Vélez. Las chicas Volker, las quiero mucho”, expresó su agradecimiento.

No solo eso, sino que se unió a ellas en la misma coreo que se viralizó en redes y compartió el video en su cuenta de TikTok.