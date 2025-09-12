Este jueves se vivió un nuevo programa de La Voz Argentina. Conocé acá quién fue el artista eliminado del Team Luck Ra y cuál fue la difícil decisión que tomó el cordobés.

La Voz Argentina: el Team Luck Ra tuvo su «2° Round» ¿Qué artista quedó eliminado del reality?

La Voz Argentina está transitando su quinta etapa. En «Los rounds«, todos los integrantes de un equipo deben cantar un tema. Luego, el coach debe elegir a los tres mejores y los últimos salvados se deciden por la votación de los demás jurados.

Este jueves fue el turno del Team Luck Ra. Los siete participantes realizaron su performance en el escenario, ante la mirada de los coachs y de los nuevos co-coachs.

Tras finalizar las presentaciones, el cordobés escogió a tres artistas para que continúen en el reality: Emma Roach, Lucas Barros y Nicolás Behringer. Luego de la decisión del coach, Nico Occhiato nombró a los participantes que se salvaron por el voto del jurado: Nathalie Aponte y Federico Mestre.

Después de la alegría de estos artistas, el conductor le comunicó a Luck Ra que había un empate para definir al último salvado. Ante este suceso, el cantante de cuarteto debió elegir a qué participante salvar. Con mucho dolor dijo: «Por el progreso que he notado, me voy a quedar con Thomas Dantas«.

El participante eliminado de este jueves fue el dúo Olmos, compuesto por los hermanos Enrique y Tomás, oriundos de Tucumán. Ante esta salida, el único dúo que permanece en la competencia es el de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, que integran el Team Soledad.

La Voz Argentina: ¿Cómo quedó integrado el Team Luck Ra?

Tras la eliminación del dúo Olmos, el Team Luck Ra tiene seis integrantes. Uno de los artistas de este equipo llegará a la final del certamen y buscará ser el próximo ganador de La Voz Argentina.

Los integrantes del Team Luck Ra tras el «2° Round»:

Thomas Dantas

Nathalie Aponte

Lucas Barros

Emma Roach

Federico Mestre

Nicolás Behringer

La Voz Argentina: ¿Quiénes son los nuevos co-coachs del «2° round»?

Este miércoles comenzó el «2° round» en La Voz Argentina. Esta nueva etapa trajo grandes novedades. La principal fue la llegada de nuevos co-coachs, que además deciden el destino de los participantes en el reality, ya que son parte de las votaciones.

Los nuevos co-coachs de cada equipo:

Valeria Lynch es co-coach de Soledad

La Joaqui es co-coach de Lali

Tiago PZK es co-coach de Luck Ra

Pablo Tamagnini (La K’onga) es co-coach de Miranda!

La Voz Argentina: ¿Cuándo es el próximo programa de La Voz Argentina?

A lo largo de esta edición, La Voz Argentina ha tenido diferentes horarios y días de emisión. Con la llegada de «Los rounds», el reality cambió sus días de transmisión.

Por este motivo, el próximo programa de La Voz Argentina será el lunes 15 de septiembre a las 21:45. El equipo que tendrá su «2° round» será el Team Miranda!.