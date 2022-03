Luego del escándalo con Will Smith, Adam Sandler publicó un mensaje de apoyo a Chris Rock

Continúan las repercusiones sobre el escándalo entre Chris Rock y Will Smith en la última entrega de los Premios Oscar. En ese contexto, uno de los que se expresó al respecto fue Adam Sandler. Mediante un tuit, el actor apoyó a su amigo, al que le deseó lo mejor en la gira con su espectáculo de stand up que se iniciará en agosto.

“No puedo esperar a ver esto. Te quiero, hermano”, publicó Sandler, en un tuit en el que compartió la imagen oficial del show Chris Rock: Ego Death.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, organizadora de los premios Oscar, condenó- en las últimas horas- por primera vez de manera formal la agresión del domingo en plena ceremonia. A través de una carta advierte que se tomará una medida al respecto.

Can’t wait for this. Love you buddy! pic.twitter.com/2b9iywyJg5