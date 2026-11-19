Luis Fonsi fue uno de los grandes invitados de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece. Durante la entrevista del miércoles 18 de noviembre, el cantante puertorriqueño repasó distintos momentos de su carrera, habló de su vida familiar y sorprendió con una desopilante anécdota que tuvo como protagonista a un profesor de golf argentino.

Según reconstruyó La Nación, el artista contó que el episodio ocurrió en Miami, cuando comenzó a tomar clases con un instructor que desconocía por completo su identidad. Lo que parecía una clase habitual terminó convirtiéndose en una situación inesperada por una referencia a su éxito mundial, Despacito.

Luis Fonsi contó cómo un profesor argentino lo insultó sin reconocerlo

El cantante explicó que disfruta jugar al golf y que suele tomar clases para perfeccionar su técnica.

En una de esas prácticas, un profesor argentino intentó corregir su movimiento y utilizó una comparación que dejó al músico completamente sorprendido.

“Tenés que darle el swing más despacito, como el pelotudo ese que canta la canción”, le dijo el instructor, sin advertir que estaba hablando precisamente con el intérprete del tema.

Fonsi recordó que la situación cambió cuando el profesor descubrió su nombre y comprendió quién era su alumno.

“¡No! ¡Sos vos!”, fue la reacción del instructor, según relató el artista entre risas.

Lejos de molestarse, el cantante aseguró que conserva una excelente relación con el profesor, llamado Martín, y que continúa tomando clases con él.

La historia provocó risas en el estudio y se convirtió en uno de los momentos más divertidos de su paso por el programa.

La romántica propuesta de matrimonio de Luis Fonsi en París

Durante la conversación con Mario Pergolini y Evelyn Botto, Luis Fonsi también recordó cómo conoció a su esposa, la modelo española Águeda López.

El cantante explicó que se cruzaron por primera vez en Miami, mientras ambos realizaban trabajos profesionales en un estudio fotográfico.

Tiempo después comenzaron una relación y formaron una familia.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales llegó durante un viaje a París.

Fonsi contó que había visitado con su pareja el famoso puente de los candados, donde dejaron uno con sus nombres como símbolo de su amor.

Un año después, decidió regresar con la excusa de comprobar si el candado continuaba en su lugar.

En ese mismo puente, se arrodilló y le pidió matrimonio, mientras una persona que pasaba por allí registraba el momento con su teléfono.

El músico reconoció que estaba muy nervioso y que le temblaba la voz, aunque había preparado cuidadosamente la sorpresa.

Luis Fonsi habló de sus hijos y reveló qué momento considera sagrado

El intérprete de Despacito también mostró su costado más familiar durante la entrevista.

Fonsi es padre de Mikaela, de 14 años, y Rocco, de 9, fruto de su relación con Águeda López.

Aunque su carrera musical implica viajes, conciertos y compromisos profesionales, explicó que intenta participar activamente en la rutina de sus hijos.

“Ese momento de llevar a mis hijos al colegio es un momento sagrado”, aseguró.

También reconoció, con humor, que por las mañanas sus hijos no suelen tener demasiadas ganas de conversar, aunque él intenta aprovechar esos minutos juntos.

Luis Fonsi destacó el cariño de sus fanáticas argentinas

Otro de los momentos destacados de su visita fue el recibimiento que le prepararon sus seguidoras argentinas.

Con carteles, remeras y accesorios luminosos, las fanáticas sorprendieron al cantante, quien agradeció especialmente el esfuerzo y la dedicación.

Fonsi contó que suele recibir regalos personalizados, desde alfajores y vinos hasta pelotas de golf.

El artista destacó que lo más importante no es el valor económico de los obsequios, sino el tiempo y el cariño que sus seguidores dedican a prepararlos.

Entre anécdotas, recuerdos románticos y confesiones familiares, Luis Fonsi protagonizó una entrevista distendida con Mario Pergolini que permitió conocer una faceta más personal del cantante.