Después de recorrer distintos puntos de la provincia durante todo el año, el Programa Cerca regresa a Roca para realizar su última jornada de 2026. La cita será este sábado 21 de noviembre, de 10 a 16, en la Escuela 357 (ubicada en Perito Moreno 3650, en Barrio Nuevo), el mismo punto de partida donde la iniciativa comenzó su calendario en abril.

La propuesta apunta a concentrar en un solo lugar y en un día no laborable distintas gestiones cotidianas que suelen requerir turnos previos o traslados hacia el centro. Con el antecedente de más de 13.000 trámites y consultas resueltas en las 16 ediciones anteriores, esta jornada número 17 abrirá las puertas de la escuela para ofrecer atención gratuita de múltiples organismos.

Durante las seis horas de actividad, quienes se acerquen podrán gestionar su DNI en el puesto del Registro Civil o recibir asesoramiento sobre escrituras y regularización de viviendas a través del personal del IPPV. En paralelo, habrá mesas de atención del EPRE, Aguas Rionegrinas y Defensa del Consumidor para evacuar dudas o iniciar reclamos vinculados a facturas y servicios básicos.

El abordaje se completará con la presencia del Ministerio de Desarrollo Humano y del equipo del hospital local, que estará aplicando dosis del calendario nacional de vacunación. Además, la jornada sumará propuestas formativas y culturales con la participación del IPAP y el IUPA, cursos abiertos de reanimación cardiopulmonar (RCP) y capacitaciones destinadas específicamente a dirigentes deportivos barriales.

Al referirse al cierre del ciclo anual, el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides, destacó la utilidad práctica de reunir las distintas oficinas en el barrio para evitar demoras. «La gente tiene la posibilidad de hacer un trámite del DNI y, mientras tanto, consultar cómo está su calendario de vacunación, aplicarse la que le falte y, a su vez, asesorarse con el IPPV sobre su escritura», señaló.

El funcionario también recordó que a lo largo del año buscaron ampliar el alcance de la propuesta (incluyendo una experiencia piloto en Bariloche junto al municipio local para sumar gestiones comunales) y remarcó que el balance de las recorridas deja en evidencia la necesidad de sostener estos espacios de atención directa en los barrios antes de cerrar el año.