Nico Occhiato sorprendió al revelar una faceta poco conocida de su vida: antes de convertirse en una de las figuras más importantes del streaming argentino, soñaba con ser futbolista profesional. El conductor y creador de Luzu TV recordó su adolescencia, su paso por un club del ascenso y las razones que lo llevaron a abandonar una carrera deportiva que imaginaba como su futuro.

La confesión ocurrió durante su visita a Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por Eltrece. Según informó PrimiciasYa este martes 17 de noviembre de 2026, Occhiato habló sobre las dificultades que enfrentó para combinar los entrenamientos con el colegio y reconoció que dejar el fútbol fue una frustración importante en su juventud.

Nico Occhiato reveló que jugó en Almirante Brown y soñaba con ser futbolista

Durante la entrevista, Nico Occhiato contó que hasta los 16 años estaba convencido de que su futuro estaría dentro de una cancha de fútbol.

El conductor explicó que su hermano había logrado jugar en Primera División y que él también tenía la ilusión de dedicarse profesionalmente al deporte.

En su adolescencia llegó a formar parte de Almirante Brown, el club de Isidro Casanova, donde comenzó a experimentar las exigencias de los entrenamientos y la competencia.

Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que alcanzar el nivel necesario para convertirse en jugador profesional sería mucho más difícil de lo que imaginaba.

El conductor reconoció que no logró destacarse como esperaba y que los entrenamientos resultaban físicamente exigentes.

Por qué Nico Occhiato abandonó el fútbol: las dificultades que enfrentó

Además de las exigencias deportivas, Occhiato reveló que su familia no estaba completamente de acuerdo con que dedicara tanto tiempo al fútbol.

Su padre prefería que buscara otro camino y le insistía en la importancia de concentrarse en sus estudios.

La rutina tampoco resultaba sencilla. El joven debía asistir al colegio y trasladarse después a los entrenamientos, muchas veces sin tiempo suficiente para descansar o estudiar.

Según recordó, solía comer un sándwich durante el viaje en colectivo y regresaba a su casa entre las siete y las ocho de la noche.

A esa situación se sumaba su bajo rendimiento escolar, que generaba preocupación en su familia.

La combinación de las exigencias deportivas, las dificultades académicas y la falta de resultados terminó alejándolo de su sueño de convertirse en futbolista.

La confesión de Nico Occhiato sobre su adolescencia que sorprendió a Mario Pergolini

Durante la charla, Pergolini quiso saber si abandonar el fútbol había significado un fracaso para el conductor.

Occhiato reconoció que aquella decisión le había generado frustración, especialmente porque tampoco encontraba su camino en los estudios.

El creador de Luzu TV también recordó que sus padres lo consideraban poco responsable durante la adolescencia, algo que él mismo reconoció con humor.

La conversación dio lugar a uno de los momentos más divertidos de la entrevista, cuando Mario Pergolini aprovechó las confesiones del conductor para bromear sobre su personalidad y su relación con las responsabilidades.

El intercambio mostró una faceta más personal de Occhiato, que habitualmente comparte aspectos de su presente profesional, pero no suele profundizar tanto en las dificultades que atravesó antes de alcanzar la popularidad.

Del fútbol a Luzu TV: cómo cambió la vida de Nico Occhiato

Después de terminar el secundario, Nico Occhiato decidió comenzar la carrera de Derecho, aunque su paso por la universidad tampoco se extendió demasiado.

El conductor contó que cursó aproximadamente un año y medio antes de orientar su futuro hacia otros proyectos.

Su llegada a los medios se produjo en 2014, cuando comenzó a participar del programa Combate, una experiencia que le permitió ganar popularidad y abrirse camino en la televisión.

Con el tiempo, se consolidó como conductor y desarrolló su propio proyecto de streaming, Luzu TV, que se convirtió en una de las plataformas de contenidos digitales más reconocidas de Argentina.

Aunque su carrera tomó un rumbo completamente diferente al que imaginaba durante su adolescencia, el fútbol nunca desapareció de su vida.

Nico Occhiato volvió a levantar una copa con Luzu TV

La revelación sobre su pasado deportivo llegó después de un fin de semana especial para el conductor.

El equipo de Luzu TV se consagró bicampeón de un torneo de fútbol tras vencer por 7 a 6 al equipo 412, una victoria que Occhiato celebró junto a sus compañeros.

El triunfo tuvo un significado particular para el creador del canal, que pudo volver a disfrutar de la competencia y levantar una copa, aunque esta vez lejos del fútbol profesional.

La experiencia también sirvió como punto de partida para recordar aquella etapa de su juventud en la que imaginaba un futuro completamente distinto.

De soñar con jugar profesionalmente al fútbol a convertirse en uno de los referentes del streaming argentino, la historia de Nico Occhiato demuestra cómo un cambio de rumbo puede abrir nuevas oportunidades.