Rodrigo de la Serna fue uno de los invitados de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, y protagonizó una entrevista que rápidamente generó repercusión. Entre bromas, recuerdos de su adolescencia y confesiones inesperadas, el actor sorprendió al hablar de su apariencia física, su fama de galán y un accidente que sufrió mientras practicaba boxeo.

Según publicaron TN, Infobae y eltrece este miércoles 18 de noviembre, la entrevista se emitió el martes por la noche y estuvo marcada por la complicidad entre el conductor y el protagonista de Okupas y La casa de papel. La conversación comenzó con una observación inesperada de Pergolini que provocó risas en el estudio y dio paso a varias anécdotas personales.

Mario Pergolini sorprendió a Rodrigo de la Serna con una frase sobre su fama de galán

Apenas comenzó la entrevista, Mario Pergolini hizo referencia a la relación de confianza que mantiene desde hace años con Rodrigo de la Serna.

Sin embargo, el conductor decidió romper el hielo con una observación sobre la imagen pública del actor.

“Pero hay que admitir que es injusto que estés catalogado como lindo”, lanzó Pergolini.

Lejos de incomodarse, De la Serna aceptó la broma y respondió con naturalidad.

“Es cierto, le doy la razón. Nunca fui galán”, aseguró el actor.

Pergolini insistió en que, más allá de su opinión personal, seguramente despertaba interés entre sus admiradoras.

“Nunca fuiste galán, pero algo despertarás”, retrucó.

El intercambio continuó entre risas hasta que el conductor interpretó una mirada del invitado como un gesto de seducción.

“¿Me estás haciendo ojitos? Yo también siento cosas”, bromeó Pergolini.

La espontaneidad del momento convirtió el inicio de la entrevista en uno de los fragmentos más comentados de la emisión.

Rodrigo de la Serna recordó cómo utilizaba su simpatía para aprobar en la escuela

Después del divertido intercambio, Pergolini quiso saber cuándo había descubierto su facilidad para hablar y convencer a los demás.

Rodrigo de la Serna reconoció que comenzó a desarrollar esa habilidad durante su infancia, mucho antes de iniciar su carrera como actor.

“La empecé a utilizar antes de la secundaria”, recordó.

El protagonista de Gordon explicó que, cuando era estudiante, recurría a su simpatía para intentar resolver situaciones complicadas.

“Podía hacerme el simpático y sacar provecho de eso, sobre todo cuando no estudiaba”, confesó.

También reconoció que su desempeño académico no siempre era el mejor.

“Era un alumno irregular. A la hora de negociar con la maestra, salía la labia”, contó entre risas.

El actor recordó que había materias que le interesaban más que otras y que su facilidad de palabra se convertía en una herramienta para salir de situaciones difíciles.

Incluso reveló que terminó la escuela secundaria con 24 faltas y media y 24 amonestaciones, cifras que, según relató, estaban justo en el límite permitido.

Rodrigo de la Serna reveló por qué se rompió la nariz y sorprendió a Mario Pergolini

Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando Mario Pergolini le preguntó al actor por la forma de su nariz.

La consulta dio lugar a una confesión inesperada.

“¿Esa nariz es natural o hubo un problema?”, quiso saber el conductor.

La respuesta de Rodrigo de la Serna fue breve y contundente: “Boxeo”.

Según informó Urgente24, el actor explicó que comenzó a practicar ese deporte cuando se preparaba para interpretar al recordado boxeador argentino Ringo Bonavena.

Sin embargo, el proyecto finalmente no se concretó.

“Empecé a boxear cuando nos preparamos para hacer a Ringo Bonavena, que no salió. Me gustó mucho el boxeo”, recordó.

De la Serna contó que, aunque la producción no avanzó, continuó interesado en la disciplina.

Durante ese proceso sufrió el golpe que le provocó la lesión.

“Una sola trompada te rompe la nariz”, explicó.

La confesión sorprendió a Pergolini y sumó otra anécdota personal a una entrevista atravesada por el humor.

Rodrigo de la Serna habló de su presente profesional y su nueva serie Gordon

La visita del actor a Otro día perdido también coincidió con la promoción de Gordon, la producción de Netflix en la que interpreta a Aníbal Gordon.

La serie recupera la figura de uno de los personajes vinculados con la historia criminal y represiva de la Argentina.

Para De la Serna, el proyecto representa un nuevo desafío dentro de una trayectoria marcada por personajes de gran intensidad dramática.

El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a producciones como La casa de papel, mientras que en Argentina es especialmente recordado por sus trabajos en Okupas, El puntero y distintas películas nacionales.

Su participación en el programa de Pergolini permitió mostrar una faceta más distendida, alejada de los personajes complejos que suele interpretar.

La complicidad entre Rodrigo de la Serna y Mario Pergolini en Otro día perdido

A lo largo de la entrevista, Rodrigo de la Serna y Mario Pergolini dejaron en evidencia la confianza que mantienen desde hace años.

Las bromas sobre el atractivo físico del actor, los recuerdos escolares y la historia de su nariz rota permitieron conocer aspectos menos habituales de su vida.

El encuentro también confirmó el estilo que caracteriza a Otro día perdido, donde las entrevistas combinan actualidad, humor y conversaciones personales.

En esta oportunidad, Rodrigo de la Serna sorprendió con su sinceridad y se sumó al juego de Pergolini, dejando uno de los intercambios más divertidos de la noche.