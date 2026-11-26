Luis Majul quedó en el centro de una nueva polémica por la interna de LN+, luego de que Jorge Rial lo señalara como uno de los supuestos responsables de la desvinculación de Cecilia Insinga. Ahora, Diego Brancatelli se sumó a los cuestionamientos y brindó detalles sobre la situación laboral de su esposa.

El periodista habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde defendió el desempeño profesional de Insinga y cuestionó la decisión de las autoridades de la señal.

Diego Brancatelli apuntó contra Luis Majul por la salida de Cecilia Insinga

El periodista aseguró que su esposa logró mejorar los números de audiencia del programa que conduce junto a Robertito Funes Ugarte y consideró que su desvinculación respondería a motivos ajenos al rating.

Además, sostuvo que la independencia periodística de Insinga y algunas de sus preguntas podrían haber generado incomodidad en sectores del poder.

En ese contexto, Brancatelli se hizo eco de las versiones que involucran a Luis Majul en la decisión de apartar a la periodista de la programación de 2027.

También cuestionó una publicación que el conductor realizó en X, en la que habría apuntado indirectamente contra Jorge Rial y Marcelo Longobardi.

Qué dijo Jorge Rial sobre Luis Majul y la interna de LN+

La controversia comenzó cuando Jorge Rial anticipó en su ciclo de streaming Ensalada Rusa que el programa Mañanas Mías llegaría a su fin.

Según consignó El Destape, el conductor sostuvo que Majul habría intervenido para impedir la continuidad de Insinga, debido a la supuesta incomodidad que generaban algunas de sus intervenciones periodísticas.

Las declaraciones de Brancatelli volvieron a instalar esta versión, aunque hasta el momento no se presentaron pruebas públicas que permitan corroborarla.

Cecilia Insinga será la única integrante del programa que dejará LN+

Tal como informó Diario RÍO NEGRO, la periodista confirmó que su última participación en la señal será el próximo 31 de diciembre.

Mientras Robertito Funes Ugarte y el resto del equipo tendrán continuidad laboral, Insinga deberá buscar nuevos proyectos profesionales.

Consultada por PrimiciasYa sobre la supuesta intervención de Majul, la conductora aclaró que no cuenta con pruebas para responsabilizarlo directamente, aunque reconoció que considera posible que su trabajo haya generado malestar.

Hasta el momento, no trascendió una respuesta directa de Luis Majul a las acusaciones ni una explicación oficial de LN+ sobre los motivos de la desvinculación.