El encuentro abordó la modernización de redes, la demanda y el avance de las energías renovables en la provincia. (Foto: municipalidad de Neuquén)

CALF y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) realizaron este martes 24 y miércoles 25 de noviembre el 2º Congreso Neuquino de Transición Energética, donde convocaron a más de 400 participantes del sector, referentes del ámbito académico, institucional y empresarial, tanto regional como nacional, así como también autoridades provinciales e intendentes de la región.

Bajo el lema “Construyendo el sistema energético del futuro”, se llevaron a cabo dos jornadas en las que se generaron espacios de intercambio y debate sobre el crecimiento de la demanda, las necesidades de inversión, la modernización de la infraestructura y la incorporación de energías renovables. La apertura contó con la presencia del presidente de CALF, Marcelo Severini, acompañado por integrantes del Consejo de Administración, y del presidente del EPEN, Mario Moya, junto a miembros del directorio del organismo provincial.

Durante la apertura, Moya agradeció el trabajo conjunto de ambas instituciones y destacó la importancia de incorporar la perspectiva de los municipios al debate. Luego hizo uso de la palabra la secretaria general de CALF, Yenny Fonfach, quien fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes y agradecer el interés y el compromiso demostrado en esta segunda edición del encuentro.

Por su parte, la secretaria institucional de CALF, Agustina Creide, participó del panel “¿Qué habilidades necesita la energía del futuro?”, donde planteó que la transición energética también está vinculada con la soberanía. “Hablar de transición energética significa hablar de soberanía. Para lograrlo, la capacitación es fundamental: necesitamos aprender constantemente, reconvertirnos y actualizarnos. La multidisciplina y el trabajo en equipo son indispensables, al igual que saber comunicar”, reflexionó, al tiempo que puso en valor los más de 40 años de capacitación gratuita en oficios de la Cooperativa y los talleres de energía en distintos barrios de la ciudad.

Los proyectos de redes inteligentes, educación y energía solar propia

En el ámbito educativo, Agustina Barahona, consejera de CALF y directora ejecutiva del EPEN, presentó dos publicaciones de la autora Silvia Mauti: «Descubriendo Vaca Muerta» y «La energía que cuida el planeta», materiales desarrollados conjuntamente por CALF y el EPEN destinados a estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

La gerenta de Finanzas y Energías Renovables de CALF, Florencia Quiroga Panelli, aseveró que “el hecho de que una cooperativa eléctrica sea generadora de su propia energía y de energía renovable no es un experimento”, sino “la forma en la que las comunidades se apropian de la transición energética, en vez de mirarla pasar y no hacer nada”. En ese sentido, anunció que CALF ya dispone de 30 hectáreas en la meseta neuquina y trabaja en la planificación para iniciar en 2027 el desarrollo de un parque solar propio de 20 MW.

Más de 400 personas participaron en las dos jornadas del congreso (Foto: municipalidad de Neuquén)

En tanto, en el panel “La distribuidora del futuro”, el gerente de TIC, Sergio Fernández Novoa, expuso sobre los desafíos frente al crecimiento de la demanda, la modernización de las redes y la gestión de datos, destacando la conectividad de reconectadores, más de 1.000 kilómetros de fibra óptica y el avance hacia el 100% de medidores inteligentes en los próximos dos años sobre un universo proyectado de 120.000 usuarios.

Completaron la participación de CALF los ingenieros Santiago Scarlato, Iván Albino y Martín Manrique, quienes ampliaron conceptos vinculados a la eficiencia energética y la generación de energía eléctrica.