la conducción del organismo quedó en manos de Javier Montero, presidente y CEO de la empresa salteña REMSA. Foto gentileza.

Las empresas y sociedades mineras estatales de ocho provincias argentinas formalizaron su esquema de articulación institucional en Mendoza, durante la Segunda Cumbre de Minería Sostenible. El encuentro permitió aprobar el reglamento de funcionamiento operativo de la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales, elegir autoridades y ampliar el alcance territorial del espacio con el ingreso de Río Negro y Santa Cruz.

Por consenso entre los participantes, la conducción del organismo quedó en manos de Javier Montero, presidente y CEO de la empresa salteña REMSA.

A partir de esta integración, el bloque reúne a las firmas estatales de Catamarca (CAMYEN), Jujuy (JEMSE), La Rioja (EMSE), Mendoza (Impulsa Mendoza), Salta (REMSA), San Juan (IPEEM), Santa Cruz (FOMICRUZ) y Río Negro (EDHIPSA).

Según establece el reglamento suscripto, la Mesa funcionará como un ámbito de cooperación técnica, legal y comercial sin personería jurídica propia, por lo que cada jurisdicción conservará su autonomía de gestión y competencias. La firma del acuerdo contó con el respaldo político del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, además de ministros y funcionarios de las carteras mineras de Mendoza, Jujuy, Salta, San Juan y Catamarca, y representantes legislativos.

De cara a 2027, el bloque definió una hoja de ruta enfocada en el intercambio de información geológica, el fortalecimiento de la gobernanza institucional y la búsqueda de financiamiento.

Entre los objetivos operativos sobresale la coordinación de una presencia conjunta en la convención internacional PDAC 2027 en Canadá, la participación unificada en foros regionales y el uso de plataformas como «The Andean Bridge» para vincular proyectos locales con capitales internacionales.

Por la provincia anfitriona participaron Sebastián Piña y Carlos Fiochetta, de Impulsa Mendoza, junto a la ministra de Energía y Minería, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal. En representación de las demás firmas estatales asistieron Félix José Barrera y Gabriel Molina (CAMYEN); Diego Heffner (EDHIPSA); Fernando Baños y Karina Taberne (FOMICRUZ); Natalia Marchese y Aldo Velasco (IPEEM); Ricardo Benicio y Guillermo Jenefes (JEMSE); y Romina Sassarini (REMSA).