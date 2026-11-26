La polémica por el futuro laboral de Robertito Funes Ugarte en LN+ sumó un nuevo capítulo tras la confirmación de que Cecilia Insinga dejará la señal de noticias a fin de año y que el programa que conducen juntos, Mañanas Mías, llegará a su fin.

En medio de las repercusiones, el periodista rompió el silencio, lamentó la salida de su compañera y reconoció que la decisión de las autoridades del canal lo tomó por sorpresa.

Robertito Funes habló sobre la salida de Cecilia Insinga de LN+

En diálogo con el periodista Mariano Costa, Funes Ugarte destacó las cualidades profesionales de Insinga y manifestó su tristeza por el final del ciclo que comenzaron hace apenas cinco meses.

Además, explicó que estaba al tanto del descargo que su compañera había preparado para comunicar su desvinculación en las redes sociales.

Respecto de su propio futuro laboral, Robertito confirmó que realizará la cobertura de la temporada de verano 2027 con La Robineta, aunque reconoció que todavía desconoce qué lugar ocupará posteriormente dentro de la programación del canal.

Cecilia Insinga apuntó contra LN+ tras confirmar su desvinculación

Según informó Clarín, la periodista confirmó que dejará la señal el próximo 31 de diciembre y expresó su malestar por la decisión de las autoridades.

Lo que más indignación le provocó fue que, mientras sus compañeros serán reubicados en otros programas, ella será la única integrante del equipo que no tendrá continuidad laboral.

Insinga aseguró desconocer los motivos de su desvinculación y deslizó que alguna de sus preguntas o intervenciones periodísticas podría haber generado incomodidad.

También descartó que el levantamiento del programa estuviera relacionado con el rating y defendió el crecimiento de la audiencia desde su desembarco en la señal.

Jorge Rial apuntó contra Luis Majul por la salida de Cecilia Insinga

En paralelo, Jorge Rial instaló una polémica versión sobre los motivos que habrían desencadenado la salida de la periodista.

Desde su programa de streaming Ensalada Rusa, el conductor sostuvo que Luis Majul habría intervenido en la decisión debido a la supuesta incomodidad que generaban algunas preguntas de Insinga en sectores del poder.

Rial también anticipó que Robertito podría ser reubicado en la franja de las 16, aunque este cambio todavía no fue confirmado oficialmente.

Robertito Funes, entre los escándalos y la incertidumbre laboral

Tal como informó Diario RÍO NEGRO, el conductor viene de protagonizar un polémico enfrentamiento con un trabajador gastronómico durante una transmisión en vivo, episodio que generó fuertes cuestionamientos y por el que posteriormente pidió disculpas.

Ahora, con el final de Mañanas Mías confirmado, la continuidad de Robertito en LN+ contrasta con la situación de Cecilia Insinga, quien deberá buscar nuevos horizontes profesionales a partir de enero.

Hasta el momento, no se conoce una explicación oficial del canal sobre los motivos de la desvinculación de la periodista.