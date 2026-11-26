Este jueves 26 de noviembre será un día clave en la previa de las elecciones de este domingo en España. Los candidatos a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) protagonizarán un debate televisivo. Conocé dónde verlo y a qué hora se transmite.

Según consignó EFE, tendrá cinco bloques que abordarán vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática, y migración y política exterior.

Dónde podrá verse el debate presidencial de España por las elecciones del 29N

Medios españoles señalaron que en la cita se prevé que se hable de los posibles pactos tras el 29N. El debate está organizado por la Academia de Televisión y se celebrará desde el plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, en Madrid.

Podrá seguirse desde las 18 (hora argentina) a través de La 1, el Canal 24 horas, TVE Internacional y RTVE Play.

Un 5% del electorado en España son de Latinoamérica

Cerca de dos millones de personas nacidas en Latinoamérica y que obtuvieron la nacionalidad española están llamadas a las urnas este 29 de noviembre, un electorado que representa el 5 por ciento del padrón, indicó Noticias Argentinas.

Son casi medio millón más que en las elecciones de 2023, cuando la mayor parte de estas personas, dos de cada tres, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, votó a la izquierda, de acuerdo con un informe del sitio RFI.