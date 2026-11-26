Los lentes inteligentes de Meta y Ray-Ban, que incorporan cámaras, micrófonos e inteligencia artificial, quedaron en el centro de una controversia internacional por los riesgos que podrían representar para la privacidad de las personas.

Según informó Infobae, la Federación Alemana de Asociaciones de Consumidores (vzbv) presentó una demanda contra Luxottica, fabricante de los anteojos, e inició acciones legales contra Meta por posibles incumplimientos de la normativa europea de protección de datos.

Por qué los lentes inteligentes de Meta y Ray-Ban generan preocupación

Estos dispositivos tienen una apariencia similar a la de los anteojos convencionales, pero incorporan herramientas tecnológicas que permiten realizar diferentes actividades:

Tomar fotografías y grabar videos.

Registrar sonidos mediante micrófonos integrados.

Realizar consultas a la inteligencia artificial.

Obtener información sobre el entorno.

Compartir contenido en redes sociales.

El principal cuestionamiento está relacionado con la posibilidad de registrar imágenes de terceros sin que estas personas adviertan que están siendo filmadas.

Aunque los anteojos cuentan con una pequeña luz LED que señala cuándo la cámara está activa, la organización alemana considera que este mecanismo resulta insuficiente.

Qué cuestionan a Meta y Ray-Ban

La federación sostiene que los fabricantes no informan adecuadamente a los compradores sobre las responsabilidades legales que podrían asumir al captar datos personales de otras personas.

También cuestiona la publicidad de Meta, al considerar que transmite la idea de que todas las funciones del dispositivo pueden utilizarse libremente en situaciones cotidianas.

Otro aspecto que genera preocupación es la dificultad de conocer qué sucede con las imágenes captadas y si podrían utilizarse para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

Por su parte, Meta defendió los mecanismos de protección incorporados en sus dispositivos, especialmente el indicador luminoso de grabación.

Países Bajos también busca frenar la venta de los lentes inteligentes

La controversia se extendió este jueves 26 de noviembre a Países Bajos, donde organizaciones de consumidores y derechos digitales solicitaron ante la Justicia de Ámsterdam que se suspenda la comercialización de estos anteojos, según informó Reuters.

En el marco de ese litigio, Meta negó utilizar las grabaciones de usuarios europeos para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, mientras que EssilorLuxottica consideró desproporcionada una eventual prohibición.

El avance de estas acciones judiciales vuelve a instalar el debate sobre los límites de la tecnología, el consentimiento y el derecho a la privacidad en una sociedad cada vez más conectada.