La Tierra encadenó jornadas con temperaturas superiores en más de 2 °C a los niveles preindustriales. El avance de El Niño podría potenciar los fenómenos meteorológicos extremos en el país.

El planeta volvió a romper sus récords de anomalía térmica durante noviembre de 2026, en un escenario que genera preocupación por las consecuencias que podría tener el calentamiento global en la Argentina durante los próximos meses.

Según los datos preliminares del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, difundidos por el diario español El País, la Tierra registró siete jornadas consecutivas con temperaturas superiores en más de 2 °C a los niveles preindustriales.

La combinación del calentamiento global y el fenómeno de El Niño podría favorecer condiciones meteorológicas extremas, en momentos en que la Argentina se prepara para el comienzo del verano.

Récord de calentamiento global: cómo podría afectar a la Argentina

El aumento de la temperatura global no se distribuye de manera uniforme en todas las regiones del planeta. Sin embargo, favorece condiciones que pueden intensificar determinados fenómenos meteorológicos.

En la Argentina, los principales riesgos asociados al cambio climático incluyen:

Olas de calor más intensas y prolongadas , especialmente en el centro y norte del país.

, especialmente en el centro y norte del país. Precipitaciones intensas y mayor riesgo de inundaciones.

Sequías y dificultades para la producción agropecuaria.

Mayor demanda energética durante el verano.

Condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.

El Niño y el calentamiento global: qué puede pasar durante el verano

La influencia de El Niño representa otro factor importante para la evolución del clima en la Argentina.

Históricamente, este fenómeno está asociado con una mayor probabilidad de precipitaciones en sectores del Litoral y la región pampeana, aunque sus efectos varían según la época del año y la intensidad del evento.

En un contexto de temperaturas globales excepcionalmente elevadas, la combinación de calor y humedad también puede favorecer episodios de tormentas intensas.

Sin embargo, los registros térmicos mundiales no permiten anticipar por sí solos cómo será el verano en cada provincia.

Qué consecuencias podría tener el calentamiento global en la Patagonia

En Río Negro y Neuquén, el aumento sostenido de las temperaturas representa un desafío para la disponibilidad de agua, la producción frutícola y la conservación de los ecosistemas.

Entre los principales riesgos a largo plazo se encuentran:

Mayor estrés térmico en los cultivos del Alto Valle.

Incremento de la evaporación y de las necesidades de riego.

Retroceso de los glaciares cordilleranos.

Alteraciones en la acumulación de nieve y los recursos hídricos.

Mayor peligro de incendios forestales en condiciones de calor, sequedad y viento.

Por qué los especialistas miran con preocupación hacia 2027

Los efectos de El Niño sobre la temperatura global pueden manifestarse con varios meses de retraso, por lo que existe preocupación ante la posibilidad de nuevos registros térmicos extraordinarios durante 2027.

No obstante, superar los 2 °C de calentamiento durante algunas jornadas no significa que se haya alcanzado de manera permanente ese umbral, establecido como referencia en el Acuerdo de París.

Para la Argentina, el desafío será anticipar los posibles eventos extremos y fortalecer las medidas de prevención frente a un escenario climático cada vez más cambiante.