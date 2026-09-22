Avanza en la Legislatura de Río Negro el acuerdo con Odelval que financiará obras en las rutas 22 y 151

El acuerdo firmado entre Río Negro y la empresa Oleoductos del Valle (Oldelval) para la construcción del oleoducto Duplicar Norte logró dictamen por mayoría durante la reunión plenaria de las comisiones de la Legislatura, desarrollada este martes en la capital provincial.

Ese acuerdo contempla las condiciones para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, con un Aporte al Desarrollo Territorial de 4,6 millones de dólares por parte de la empresa que serán destinados a reparaciones en las rutas 22 y 151, en el marco de la emergencia vial aprobada en el parlamento provincial.

Además, establece las condiciones para la «ejecución del proyecto y las gestiones necesarias para la obtención de los permisos pertinentes». También fija un régimen de estabilidad fiscal y regulatoria para la iniciativa, que solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En la reunión Mario Figueroa, secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía de Río Negro, fue el encargado de explicar los alcances del convenio, mientras que Alejandro Echarren, ministro de Obras y Servicios Públicos, hizo lo propio con el destino de los fondos.

Figueroa señaló que el acuerdo «ratifica el rumbo que hemos tomado» y «esta conquista que hemos tenido en la provincia» porque «hay que recordar que este tipo de caños pasaban por la provincia y no abonaban ningún tipo de tasa; no teníamos ningún poder de fiscalización».

Según el funcionario la situación cambió a partir de la sanción de la Ley 5554 -que regula las facultades de la provincia de Río Negro para el control y fiscalización del transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos por ductos en su territorio- y «del proyecto VMOS en adelante» porque «cada uno de los proyectos que están ocurriendo en Río Negro, aunque no vayan a la costa, están siendo alcanzados por esa ley y sobre toda la industria, lejos de cuestionarlo, se está adhiriendo».

Figueroa aclaró que «es un proyecto de ampliación» y habló de «un nuevo mapa en Vaca Muerta que todos asocian a Añelo y San Patricio del Chañar, la industria está viendo un nuevo hub, un hub norte, más cercano a Rincón de los Sauces que va a tener una necesidad de mayor evacuación y por eso surge la ampliación de un sistema existente».

Ante cuestionamiento de Magdalena Odarda y Lorena Matzen sobre los beneficios que recibirían los municipios incluidos en la traza Figueroa dejó en claro que estará relacionado con las mejoras en las rutas, en tanto que dijo que la provincia no tiene participación en los acuerdos celebrados entre la empresa y los superficiarios a partir de una consulta de Claudio Doctorovich.

En el momento de la votación para el dictamen respectivo la iniciativa oficial contó con el respaldo de los bloques de Juntos Somos Río Negro, PRO Unión Republicana, CC-ARI Cambiemos y Primero Río Negro, mientras que el PJ Nuevo Encuentro y Vamos con Todos se expedirán durante el debate del jueves en el recinto.

Así será el Duplicar Norte

Duplicar Norte contempla un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros de extensión y 24 pulgadas de diámetro, que unirá la Estación de Bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la Estación de Bombeo Allen, en Río Negro.

De ese recorrido, cerca de 146 kilómetros atraviesan territorio rionegrino entre las estaciones de bombeo Crucero Catriel y Allen, con un fuerte despliegue de obra que trajo trabajo, contratación de servicios y movimiento económico en el noroeste rionegrino.

La primera etapa está proyectada para entrar en funcionamiento hacia fines de 2026, con una capacidad de transporte de 220.000 barriles diarios.

Luego, el sistema prevé incrementar progresivamente su capacidad hasta alcanzar los 500.000 barriles por día durante 2027.

En Allen, Duplicar Norte se integrará al sistema de transporte de Oldelval y permitirá derivar parte del petróleo hacia el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), consolidando la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción y su exportación desde la costa rionegrina.

Además, el nuevo sistema permitirá ampliar las posibilidades de evacuación de producción proveniente de proyectos no convencionales en etapa exploratoria o piloto dentro de la formación Vaca Muerta en territorio de Río Negro.