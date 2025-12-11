Luis Ventura fulminó a Nico Occhiato por su postura frente a los Martín Fierro de Streaming

El presidente de APTRA, Luis Ventura, fulminó al creador de Luzu TV, Nico Occhiato, por criticar la votación paga de la terna “Mejor comunidad” en la primera edición de los Martín Fierro de Streaming que se trasmitirá en una colaboración de Telefe y OLGA.

Ventura explotó contra Nico Occhiato: “Hipócrita, se cansó de facturar con llamados”

“Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos”, tuiteó el streamer, restándole importancia a la nueva premiación

En diálogo con La pinta es lo de menos (Canal de la Ciudad), Luis Ventura sostuvo que la actitud de Occhiato le parece “una vigilanteada” y lo tildó de “hipócrita”.

“Te voy a explicar por qué, porque Nico Occhiato se cansó de facturar en La Voz con gente que llamaba y facturaba, porque no se acordaba de eso”, lanzó y justificó su opinión: “El que está denunciando tendría que haber dicho, ‘Yo también lo hice’, yo caminé por este camino. Cuando él se presenta lo primero que hace es arancelar y facturar, ¿por qué no va gratis? Ya que es tan generoso”.

“No sabe que esta fiesta sale 500 millones de mangos, de dónde quiere que lo saquemos. ¿Que salgamos a robar bancos o qué?”, le cuestionó.

El Presidente de APTRA reconoció que el conflicto de Occhiato es en realidad “una interna” entre su streaming y el de Migue Granados, pero que en el medio lo salpica a él: “Pero no me boludeen a mí, no me metan en el medio de una pulseada de ustedes, no me ensucien algo que es mío”.

En la misma línea, Ventura le echó en cara que podría echar a perder su “buena relación” con el canal que apostó por él, que a su vez es quien está detrás de la trasmisión oficial de la premiación: “Si querés ensuciar, andá y fíjate cuánto facturaste vos con La Voz con el mismo sistema, y se olvida que le está pagando el canal que está detrás de toda esta movida del streaming, porque Telefe le paga un sueldo, y el sueldo que le paga Telefe sale a lo mejor de las llamadas telefónicas que él está cuestionando”.