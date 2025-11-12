MasterChef Celebrity: Luis Ventura abandonó el reality este miércoles 12 de noviembre de 2025 

Este miércoles 12 de noviembre se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity Argentina 2025, donde uno de los participantes debió despedirse definitivamente de la competencia.

Tal como se había anticipado, el eliminado de la noche fue Luis Ventura, el reconocido periodista y presidente de APTRA, quien no logró superar el exigente desafío propuesto por el jurado.

Ventura, que ya había estado varias veces en la cuerda floja, no consiguió destacarse en una prueba que requería precisión y técnica.

El desafío: imitar un plato de autor

Los participantes tuvieron que recrear un plato del reconocido chef Tomás Treschanski, uno de los cocineros argentinos más premiados del momento. La consigna fue preparar un pescado con técnicas de alta cocina, siguiendo una receta detallada y con ingredientes contados al milímetro.

El plato original, que deslumbró al jurado, fue una trucha confitada con curry verde y jengibre, una combinación compleja por su nivel de cocción, balance de sabores y presentación.

Cómo hacer trucha confitada con curry verde y jengibre, el plato de Marixa Balli

Una de las más elogiadas de la noche fue Marixa Balli, quien se animó a replicar la propuesta de Treschanski y obtuvo comentarios muy positivos por parte del jurado.

“Tu plato está perfectamente equilibrado. El punto del pescado es exacto, y la intensidad del curry está muy bien lograda”, comentó Donato de Santis, mientras Germán Martitegui la felicitó por “su evolución constante en el certamen”.

Balli preparó una trucha confitada con curry verde, jengibre y arroz jazmín, inspirada en la receta original, que logró destacarse por su sabor y presentación.

Ingredientes (para 2 porciones)

Para la trucha confitada:

2 filetes de trucha (con piel)

250 ml de aceite de oliva suave o neutro

1 diente de ajo

1 rodaja fina de jengibre

1 ramita de tomillo o romero

Sal y pimienta a gusto

Para el curry verde:

1 taza de leche de coco

1 cucharada de pasta de curry verde (puede ser tailandesa o casera)

1 cebolla chica picada

1 diente de ajo picado

1 trozo pequeño de jengibre fresco rallado

1 cucharadita de azúcar mascabo

Jugo de medio limón o lima

Cilantro fresco para decorar

Guarnición (opcional):

Arroz jazmín o basmati cocido

Chips de jengibre o cebolla frita

Paso a paso

1. Preparar el aceite para confitar:

En una sartén pequeña o cacerola, colocar el aceite, el ajo, el jengibre y las hierbas. Calentar a fuego muy bajo hasta alcanzar unos 70 °C (el aceite no debe hervir).

2. Confitado de la trucha:

Salpimentar los filetes y sumergirlos en el aceite tibio. Cocinar durante 10 a 12 minutos, sin que el aceite burbujee. La trucha debe quedar tierna y jugosa.

3. Preparar el curry verde:

En una sartén aparte, saltear la cebolla, el ajo y el jengibre con una cucharadita de aceite. Agregar la pasta de curry verde y cocinar unos minutos hasta que suelte aroma. Incorporar la leche de coco, el azúcar y el jugo de limón. Cocinar a fuego medio hasta que la salsa espese ligeramente.

4. Montaje del plato:

Servir una base de arroz jazmín, colocar encima el filete de trucha confitada y salsear con el curry verde. Decorar con cilantro fresco y, si se desea, chips de jengibre o cebolla frita.