Cómo hacer malfattis saludables de espinaca con una irresistible salsa de hongos

Estos malfattis de espinaca son saludables y deliciosos. Acompañados con una salsa de hongos, te hacen quedar como un chef experto. Probá esta receta fácil y genial.

Lista de Ingredientes

Cebolla: 1 unidad

Ajo: 1 diente

Espinaca cocida: 2 paquetes

Aceite de oliva: cantidad necesaria

Pimienta y sal marina: cantidad necesaria

Tofu orgánico: 300 gramos

Polvo para hornear: 2 cucharadas

Levadura tradicional: 50 gramos

Harina de garbanzo: 3 cucharadas

Harina integral: 100 gramos

Suaves, ligeros y llenos de sabor. Así son estos malfattis de espinaca con salsa de hongos, un plato saciante y saludable que se convertirá en tu nueva receta favorita. Son tan versátiles que podés acompañarlos con las salsas que más te gusten y quedar como un experto. ¡A probar!

Receta paso a paso: cómo hacer malfattis saludables de espinaca y salsa de hongos

Para preparar esta receta de malfattis saludables de espinaca con salsa de hongos, este es el paso a paso:

Paso 1.

  • Picá la cebolla, el ajo y la espinaca.
  • En una sartén con un poco de aceite, dorá la cebolla y salpimentala.

Paso 2.

  • Agregá sobre la cebolla dorada el ajo y la espinaca.
  • Dejá la preparación en el fuego por otro minuto.
  • Cuando se enfríe, escurrí bien la espinaca.

Paso 3.

  • Procesá esta preparación con el tofu bien desgranado, la levadura nutricional y la harina de garbanzo.
  • Sumá posteriormente la harina, hasta lograr una masa uniforme. Este proceso puede llevarte unos 30 segundos.

Paso 4.

  • Llevá la masa a una mesada, previamente enharinada, hacé cilindros y cortalos en forma de bolitas medianas.
  • Poné los malfattis en abundante agua con sal en punto ebullición.
  • Cocinalos hasta que empiecen a flotar, unos tres minutos de cocción aproximada.

¡Listo!

Ahora, vamos a hacer la salsa de hongos para terminar este plato.

Receta paso a paso: cómo hacer la salsa de hongos para los malfattis saludables de espinaca

Pongamos las manos ahora en la salsa de hongos. Para esto, vas a necesitar:

  • Champiñones: 250 gramos.
  • Tomates cherry: 150 gramos.
  • Semillas de sésamo: 3 cucharadas.
  • Sal y pimienta: cantidad necesaria.
  • Albahaca: cantidad necesaria.

Ahora, debemos:

Paso 1.

  • Mientras se cocina la pasta, dorar en una sartén los champiñones cortados en cuatro partes, con apenas aceite.

Paso 2.

  • Agregá los tomates cherry cortados al medio, con buena cantidad de aceite de oliva y una pizca de pimienta y una de sal.

Paso 3.

  • Colá los malfattis e incorporalos a esta salsa. Mezclá bien todo.
  • Serví con albahaca picada y las semillas molidas por encima.

¡Una delicia!

Con información de Noticias Argentinas.-


Cómo hacer

Recetas
