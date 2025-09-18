Cómo hacer malfattis saludables de espinaca con una irresistible salsa de hongos
Estos malfattis de espinaca son saludables y deliciosos. Acompañados con una salsa de hongos, te hacen quedar como un chef experto. Probá esta receta fácil y genial.
Lista de Ingredientes
Cebolla: 1 unidad
Ajo: 1 diente
Espinaca cocida: 2 paquetes
Aceite de oliva: cantidad necesaria
Pimienta y sal marina: cantidad necesaria
Tofu orgánico: 300 gramos
Polvo para hornear: 2 cucharadas
Levadura tradicional: 50 gramos
Harina de garbanzo: 3 cucharadas
Harina integral: 100 gramos
Suaves, ligeros y llenos de sabor. Así son estos malfattis de espinaca con salsa de hongos, un plato saciante y saludable que se convertirá en tu nueva receta favorita. Son tan versátiles que podés acompañarlos con las salsas que más te gusten y quedar como un experto. ¡A probar!
Receta paso a paso: cómo hacer malfattis saludables de espinaca y salsa de hongos
Para preparar esta receta de malfattis saludables de espinaca con salsa de hongos, este es el paso a paso:
Paso 1.
- Picá la cebolla, el ajo y la espinaca.
- En una sartén con un poco de aceite, dorá la cebolla y salpimentala.
Paso 2.
- Agregá sobre la cebolla dorada el ajo y la espinaca.
- Dejá la preparación en el fuego por otro minuto.
- Cuando se enfríe, escurrí bien la espinaca.
Paso 3.
- Procesá esta preparación con el tofu bien desgranado, la levadura nutricional y la harina de garbanzo.
- Sumá posteriormente la harina, hasta lograr una masa uniforme. Este proceso puede llevarte unos 30 segundos.
Paso 4.
- Llevá la masa a una mesada, previamente enharinada, hacé cilindros y cortalos en forma de bolitas medianas.
- Poné los malfattis en abundante agua con sal en punto ebullición.
- Cocinalos hasta que empiecen a flotar, unos tres minutos de cocción aproximada.
¡Listo!
Ahora, vamos a hacer la salsa de hongos para terminar este plato.
Receta paso a paso: cómo hacer la salsa de hongos para los malfattis saludables de espinaca
Pongamos las manos ahora en la salsa de hongos. Para esto, vas a necesitar:
- Champiñones: 250 gramos.
- Tomates cherry: 150 gramos.
- Semillas de sésamo: 3 cucharadas.
- Sal y pimienta: cantidad necesaria.
- Albahaca: cantidad necesaria.
Ahora, debemos:
Paso 1.
- Mientras se cocina la pasta, dorar en una sartén los champiñones cortados en cuatro partes, con apenas aceite.
Paso 2.
- Agregá los tomates cherry cortados al medio, con buena cantidad de aceite de oliva y una pizca de pimienta y una de sal.
Paso 3.
- Colá los malfattis e incorporalos a esta salsa. Mezclá bien todo.
- Serví con albahaca picada y las semillas molidas por encima.
¡Una delicia!
Con información de Noticias Argentinas.-
