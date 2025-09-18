Cómo hacer malfattis saludables de espinaca con una irresistible salsa de hongos

Lista de Ingredientes Cebolla: 1 unidad Ajo: 1 diente Espinaca cocida: 2 paquetes Aceite de oliva: cantidad necesaria Pimienta y sal marina: cantidad necesaria Tofu orgánico: 300 gramos Polvo para hornear: 2 cucharadas Levadura tradicional: 50 gramos Harina de garbanzo: 3 cucharadas Harina integral: 100 gramos

Suaves, ligeros y llenos de sabor. Así son estos malfattis de espinaca con salsa de hongos, un plato saciante y saludable que se convertirá en tu nueva receta favorita. Son tan versátiles que podés acompañarlos con las salsas que más te gusten y quedar como un experto. ¡A probar!

Receta paso a paso: cómo hacer malfattis saludables de espinaca y salsa de hongos

Para preparar esta receta de malfattis saludables de espinaca con salsa de hongos, este es el paso a paso:

Paso 1.

Picá la cebolla, el ajo y la espinaca.

En una sartén con un poco de aceite, dorá la cebolla y salpimentala.

Paso 2.

Agregá sobre la cebolla dorada el ajo y la espinaca.

Dejá la preparación en el fuego por otro minuto.

Cuando se enfríe, escurrí bien la espinaca.

Paso 3.

Procesá esta preparación con el tofu bien desgranado, la levadura nutricional y la harina de garbanzo.

Sumá posteriormente la harina, hasta lograr una masa uniforme. Este proceso puede llevarte unos 30 segundos.

Paso 4.

Llevá la masa a una mesada, previamente enharinada, hacé cilindros y cortalos en forma de bolitas medianas.

Poné los malfattis en abundante agua con sal en punto ebullición.

Cocinalos hasta que empiecen a flotar, unos tres minutos de cocción aproximada.

¡Listo!

Ahora, vamos a hacer la salsa de hongos para terminar este plato.

Receta paso a paso: cómo hacer la salsa de hongos para los malfattis saludables de espinaca

Pongamos las manos ahora en la salsa de hongos. Para esto, vas a necesitar:

Champiñones: 250 gramos.

Tomates cherry: 150 gramos.

Semillas de sésamo: 3 cucharadas.

Sal y pimienta: cantidad necesaria.

Albahaca: cantidad necesaria.

Ahora, debemos:

Paso 1.

Mientras se cocina la pasta, dorar en una sartén los champiñones cortados en cuatro partes, con apenas aceite.

Paso 2.

Agregá los tomates cherry cortados al medio, con buena cantidad de aceite de oliva y una pizca de pimienta y una de sal.

Paso 3.

Colá los malfattis e incorporalos a esta salsa. Mezclá bien todo.

Serví con albahaca picada y las semillas molidas por encima.

¡Una delicia!

Con información de Noticias Argentinas.-