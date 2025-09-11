Recetas: el truco para hacer la mejor tortilla de papas sin freír ni hervir en 30 minutos

La tortilla de papas es un clásico que nunca falla, pero muchas veces el problema está en la fritura: demasiado aceite genera olores fuertes en la cocina y un plato que puede terminar cayendo pesado, aunque existe un truco fácil para que salga igual de rica, dorada y crocante, sin necesidad de freír ni hervir las papas. Acá te dejamos los detalles.

Tortilla de papas sin freír ni hervir en 30 minutos

La clave de esta tortilla de papas está en aprovechar el horno para lograr papas bien doradas y cebolla tierna, y después mezclarlas con huevos batidos de una manera especial que marca la diferencia. El resultado es una tortilla más liviana, con mucho sabor y una textura jugosa que nada tiene que envidiarle a la receta tradicional.

Lo mejor de esta versión es que es rápida y práctica: no requiere pasos complicados ni técnicas de cocineros profesionales. Con pocos ingredientes, un poco de horno y el truco secreto en la mezcla, se puede disfrutar en casa de una tortilla de papas perfecta para cualquier comida del día.

Ingredientes para la tortilla de papas sin freír ni hervir en 30 minutos

Hacer esta tortilla de papas puede demorar entre 30 y 40 minutos, según la habilidad del cocinero y si se cuenta de antemano con todo lo necesario para llevar la preparación al horno y luego a la sartén. Los ingredientes para hacer esta receta sin freír ni hervir se pueden conseguir fácilmente en la verdulería y en un supermercado de barrio. Los mismos se detallan a continuación:

1,2 kg de papas

4 huevos grandes

grandes 1 cebolla mediana

mediana 2 cucharadas de mostaza

Sal y pimienta a gusto

a gusto Aceite (en pequeñas cantidades)

Paso a paso para la tortilla de papas sin freír ni hervir en 30 minutos

Preparar la base: encender el horno y batir enérgicamente los huevos con la mostaza, sal y pimienta. Llevar la mezcla a la heladera mientras se preparan las verduras

Cebolla sin lágrimas: pelar y cortar la cebolla al medio. Ponerla en un bol con agua para que pierda el ácido y no haga llorar al cocinar.

Papas crocantes sin freír: cortar las papas en cubitos chicos. Aceitar una placa, colocar la papa y la cebolla, y llevar al horno fuerte. A los 20 minutos, darlas vuelta. Cuando estén doradas y crocantes, retiralas

El truco de la tortilla: mezclar las papas y la cebolla con los huevos condimentados. Este paso es clave: la mostaza en la mezcla hace que la tortilla quede más sabrosa y aireada.

A la sartén y listo: Volcar la mezcla en una sartén apenas aceitada y cocinar a fuego medio. Cuando los bordes están firmes, dar vuelta la tortilla con cuidado para dorarla del otro lado. En pocos minutos vas a tener lista una tortilla jugosa por dentro y bien dorada por fuera

