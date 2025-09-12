Recetas: cómo hacer espaguetis de zanahoria con un ingrediente “secreto” cargado de sabor

La cocina saludable gana cada vez más espacio en las mesas familiares, y esta receta de espaguetis de zanahoria es la prueba de que comer sano puede ser delicioso y creativo. Al reemplazar la pasta tradicional por vegetales frescos, no solo se reducen calorías, sino que también se suman vitaminas y fibras a la alimentación diaria.

Es ideal para repetir en la semana durante la temporada de calor que se avecina. El ingrediente “secreto” de esta receta es el parmesano vegano de nuez, una opción cargada de sabor, proteínas y grasas saludables.

El mismo eleva el plato a otro nivel, más saludable como gourmet dentro de su simpleza, para el tiempo que lleva y la variedad de comidas que se repitan a diario por falta de tiempo generado por el trabajo y las apretadas agendas de las personas.

Además, la salsa provenzal aporta frescura y un aroma irresistible que combina perfecto con la textura de las zanahorias.

Ingredientes para los espaguetis de zanahoria con parmesano y nuez

Los espaguetis de zanahoria con parmesano y nuez son ideales para quienes buscan recetas fáciles y rápidas, ya que, en pocos minutos, se puede tener un plato casero, nutritivo, colorido, sabroso y saludable. Es perfecto para un almuerzo liviano o una cena ligera, y una gran forma de incorporar más vegetales sin sacrificar el gusto.

Ingredientes para los espaguetis

Zanahorias: 8 medianas

Agua: 500 cc tibia

Ingredientes para la salsa provenzal

Perejil: cantidad necesaria, a gusto

Ajo. 1 diente

Aceite de oliva: 7 cucharadas

Pimienta: cantidad necesaria, a gusto

Sal: cantidad necesaria, a gusto

Ingredientes pare el parmesano

Nueces: 50 g

Ajo: 1 diente

Cúrcuma: 1 cucharada

Semillas de sésamo integral: 1 cucharada

Pimienta: cantidad necesaria, a gusto

Sal: cantidad necesaria, a gusto

Cómo preparar los espaguetis de zanahoria con parmesano y nuez

Limpiar bien las zanahorias y pelarlas.

Armar los espaguetis costando con un cuchillo las zanahorias en juliana.

Mezclar con agua tibia en un bol.

Dejar reposar 10 minutos.

Pasado el tiempo, sacar y colar.

Espaguetis de zanahoria con parmesano y nuez: cómo preparar la salsa

Picar el perejil, el ajo y mezclarlos en un bol.

Guardarlo por unos minutos.

Por último, para hacer el parmesano se debe procesar a gran velocidad todos los ingredientes durante varios segundos y, dejarlos apartados por un momento.

Luego, en el paso final, antes de disfrutar del plato casero, saludable, fácil y rápido, se deben mezclar los espaguetis con la salsa provenzal, servirlos en el plato y, agregarle el queso parmesano para cerrar el proceso de creación.

NA