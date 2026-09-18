Maluma y Shakira lanzaron “Agua”: así es la nueva colaboración de los artistas colombianos

Los artistas colombianos estrenaron una nueva canción juntos después de haber generado expectativa en las redes sociales. “Agua” se suma a una historia de colaboraciones que ya dejó varios éxitos internacionales.

Maluma y Shakira volvieron a apostar por una fórmula que ya les dio grandes resultados. Los artistas colombianos lanzaron “Agua”, una nueva colaboración que habían anticipado días atrás con una publicación conjunta en las redes sociales.

El anuncio había llegado acompañado por una imagen de ambos artistas, publicada en el perfil de Maluma. Allí aparecía el nombre “Agua”, la fecha 17 de septiembre de 2026 y una frase que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores: “Nos fuimos mundial”.

Finalmente, el misterio terminó y la canción fue estrenada, marcando un nuevo encuentro musical entre dos de los artistas colombianos con mayor proyección internacional.

“Agua”, la nueva canción de Maluma y Shakira

La expectativa alrededor del lanzamiento comenzó a crecer desde el momento en que ambos aparecieron juntos en las redes. La publicación generó rápidamente reacciones entre sus seguidores, que comenzaron a especular sobre cómo sería la nueva propuesta.

“Agua” llega además en un momento de intensa actividad profesional para los dos cantantes, con proyectos y lanzamientos que mantienen sus carreras en el centro de la escena internacional.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el estreno se suma a una extensa lista de trabajos de Maluma con figuras de primer nivel de la industria musical.

Maluma y Shakira, una dupla que ya cosechó varios éxitos

La relación artística entre los colombianos tiene antecedentes que se convirtieron en verdaderos fenómenos. Uno de los más recordados es “Chantaje”, lanzado en 2016, que consiguió una enorme repercusión internacional.

Luego llegaron otros encuentros musicales, entre ellos “Trap” y “Clandestino”, consolidando una sociedad artística que ahora suma un nuevo capítulo con “Agua”.

Maluma también construyó a lo largo de su carrera una extensa lista de colaboraciones internacionales. Trabajó con Madonna en “Medellín”, uno de los sencillos del álbum Madame X, y participó del remix de “Hawái” junto a The Weeknd, canción en la que el artista canadiense se animó a cantar en español.

También compartió proyectos con Jennifer Lopez, con quien grabó “Pa’ Ti” y “Lonely” y participó de la película Marry Me. A esa lista se suman artistas como Ricky Martin y Marc Anthony, entre otros.

Ahora, Shakira vuelve a ocupar un lugar en esa extensa lista de colaboraciones con “Agua”, una canción que renueva una dupla que ya consiguió algunos de los mayores éxitos latinos de los últimos años.