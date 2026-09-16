Shakira creó una “microciudad” en Madrid para sus 12 shows: cómo es Macondo Park

Shakira prepara una residencia histórica en Madrid y convirtió el predio de sus conciertos en mucho más que un estadio. Macondo Park tendrá música, gastronomía, literatura, moda, propuestas para chicos y hasta un carnaval inspirado en Barranquilla.

Shakira está a punto de comenzar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. La cantante colombiana ofrecerá 12 conciertos en Madrid entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, pero alrededor de los shows construyó una verdadera ciudad temporal pensada para celebrar la cultura latina.

Se trata de Macondo Park, un enorme espacio levantado en el complejo Iberdrola Music, en Villaverde, al sur de Madrid. El nombre remite al universo de Gabriel García Márquez y su célebre Macondo, escenario de Cien años de soledad.

La propuesta forma parte de Es Latina, la experiencia cultural que acompañará la residencia europea de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La organización espera recibir a alrededor de 600.000 espectadores durante las 12 jornadas.

Cómo es Macondo Park, la ciudad que Shakira levantó en Madrid

El proyecto ocupa alrededor de 220.000 metros cuadrados y fue pensado para que la experiencia comience muchas horas antes de que Shakira suba al escenario principal.

El corazón del predio será el Estadio Shakira, construido especialmente para esta residencia y con capacidad para decenas de miles de espectadores. Live Nation confirmó las 12 fechas, distribuidas entre septiembre y octubre.

Pero habrá además un segundo escenario por el que pasarán artistas españoles y latinoamericanos. Entre los nombres anunciados aparecen Amaia, Guitarricadelafuente, Nathy Peluso, Yerai Cortés, Louta, Lia Kali y Maro, entre otros.

La dimensión del proyecto llevó a Pino Sagliocco, responsable de Live Nation España, a compararlo durante su presentación con una suerte de parque temático musical, aunque con un fuerte componente cultural latino.

De una biblioteca a gastronomía latina: qué habrá dentro de Macondo Park

Una de las particularidades es que la música será solo una parte de la experiencia. La ciudad efímera contará con ocho pabellones temáticos dedicados a diferentes expresiones culturales.

Entre ellos estará La Biblioteca, desarrollada junto a Penguin Random House. El espacio tendrá como punto de partida la obra de Gabriel García Márquez y también incluirá libros vinculados con el universo cultural y personal de Shakira. Habrá encuentros y conversaciones con escritoras.

La gastronomía también ocupará un lugar importante. El chef Rafa Zafra estará detrás de una propuesta que incluirá sabores latinoamericanos, con platos como arepas y tequeños.

A esto se sumarán espacios dedicados a la moda y el arte, además de un museo relacionado con la trayectoria de la artista. Para las familias habrá además Macondito, un sector pensado especialmente para los más chicos.

Un carnaval para cerrar cada jornada

El origen colombiano de Shakira también estará presente. Al terminar cada noche, Macondo Plaza se transformará en una celebración inspirada en el Carnaval de Barranquilla, uno de los símbolos culturales de la ciudad natal de la cantante.

La intención es que el público permanezca durante horas dentro del predio y que el recital sea el gran cierre de una experiencia que combina entretenimiento y cultura.

Cuándo son los 12 conciertos de Shakira en Madrid

La residencia comenzará el viernes 18 de septiembre y tendrá funciones los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre; y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Live Nation informa que los conciertos de Shakira comenzarán a las 20.30, aunque los horarios están sujetos a modificaciones.

El acceso a Macondo Park está incluido en la entrada del concierto y no se comercializan tickets separados únicamente para recorrer el parque.

Así, Shakira busca transformar su paso por Madrid en algo mucho más grande que una sucesión de recitales: una ciudad latina temporal con música, libros, gastronomía, moda y celebraciones que funcion