El anuncio de Flor de la V sobre el final de Los Profesionales con Flor, su ciclo en El Nueve, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, Marcelo Polino cuestionó la manera en que la conductora comunicó la noticia a sus compañeros de trabajo.

En Polino Auténtico, su programa de Radio Mitre, el periodista se refirió a lo ocurrido cuando Flor anunció en vivo que el ciclo de espectáculos terminará el próximo 31 de enero de 2027.

La conductora aclaró que su contrato con el canal se extenderá hasta diciembre de ese mismo año, mientras que sus panelistas se enteraron del final del programa en ese mismo momento.

Qué dijo Marcelo Polino sobre Flor de la V

El periodista de espectáculos puso el foco en la sorpresa que se vivió en el estudio y cuestionó que los integrantes del panel no hubieran sido informados previamente sobre la decisión.

Polino consideró que resultaba insólito que una conductora les comunicara a sus compañeros, en plena transmisión, que se quedarían sin trabajo.

Sus declaraciones volvieron a instalar el debate sobre las formas en que se anuncian los cambios de programación y las decisiones que afectan el futuro laboral de los equipos televisivos.

Qué pasará con Flor de la V tras el final de Los Profesionales

Si bien Los Profesionales con Flor llegará a su fin el 31 de enero de 2027, la conductora confirmó que su vínculo contractual con El Nueve continuará hasta diciembre de ese año.

Esta situación abre interrogantes sobre los próximos proyectos televisivos de Flor de la V dentro de la señal, así como sobre el futuro de los periodistas que integran actualmente su panel.

En medio de los movimientos de la televisión argentina de cara a 2027, las declaraciones de Marcelo Polino sumaron un nuevo capítulo a las repercusiones por el levantamiento del ciclo de espectáculos.