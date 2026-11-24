El corte es en la zona de la refinería. Foto: Andrea Vazquez

Un grupo de trabajadores desocupados mantiene interrumpido el tránsito este martes en Plaza Huincul, con bloqueos simultáneos sobre la Ruta Nacional 22, el denominado camino de invierno y la Ruta Provincial 17 en sentido hacia Añelo. Los manifestantes aseguran que llevan seis meses de reclamos por puestos laborales sin obtener respuestas y exigen una audiencia directa con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

De acuerdo con lo informado por los integrantes de la protesta, el conflicto se originó por la falta de avances en el funcionamiento de una bolsa de trabajo sectorial. El bloqueo es total aunque contemplan las personas que tienen certificados o turnos médicos en Neuquén.

El bloqueo sobre la traza nacional se concentra específicamente a la altura de la refinería de Plaza Huincul, un punto clave para el transporte de cargas y la circulación regional.

«Veníamos trabajando hace siete u ocho meses, somos desocupados autoconvocados de Cutral Co y Plaza Huincul y tratando de llevar un diálogo con la gente de Provincia y de los municipios», explicó el referente Norberto López. Sostienen que presentaron varios proyectos porque son varios los desempleados que tienen.

Entre ellos también se cuenta a unas 50 mujeres. López, en diálogo con Diario RÍO NEGRO sostuvo que su propósito es ingresar al anunciado proyecto de construcción de la planta para el GNL. «Queremos que nos tengan en cuenta, recién ahora la semana pasada nos quisieron dar cursos cuando estamos sobre la hora», describió.

Entre este grupo, López sostuvo que tienen oficios como albañiles, cañistas, amoladores, técnicos en seguridad e higiene, entre otros. El corte es total y solo dejan el paso a las personas que tienen certificados de salud o los turnos médicos en la capital neuquina, a quienes sí se les facilita el paso.

Hay largas filas de vehículos a ambas manos de la Ruta 22, a la espera que se libere la circulación. (Foto: Andrea Vazquez)

Puntos afectados y situación del tránsito en la comarca

La medida de fuerza impacta tanto en la conectividad este-oeste como en el flujo vehicular que se dirige hacia el corazón operativo de Vaca Muerta.

Según el reporte de la protesta, los puntos con circulación restringida son los siguientes:

Ruta Nacional 22: corte ubicado a la altura de la refinería en Plaza Huincul.



corte ubicado a la altura de la refinería en Plaza Huincul. Camino de invierno: interrupción en la vía alternativa utilizada habitualmente para desviar el tránsito pesado y particular.



interrupción en la vía alternativa utilizada habitualmente para desviar el tránsito pesado y particular. Ruta Provincial 17: bloqueo en la traza que conecta con la localidad de Añelo.

La Policía se encuentra en la intersección de la Ruta 22 y Ruta 17, frente al museo Carmen Funes para advertir y desviar el tránsito.

Mientras tanto, hay una larga fila de vehículos en ambos sentidos, a la altura de la refinería de YPF, en Plaza Huincul.