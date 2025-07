Revelaron que Marcelo Tinelli se suma al streaming y el Bailando volvería a la televisión: todos los detalles 

Tras su salida del Bailando y un notorio alejamiento del vivo televisivo, Marcelo Tinelli comienza a reconfigurar su futuro profesional. En medio de rumores sobre el cierre de su productora y especulaciones sobre su retiro, Ángel de Brito sorprendió al revelar en Bondi Live información exclusiva que confirma que el conductor no solo sigue en carrera, sino que está listo para explorar nuevos formatos.

¿Qué programa hará Marcelo Tinelli en streaming?

“Marcelo va a venir a Bondi Live la semana que viene o la otra para charlar con nosotros, y me dio la primicia de que finalmente se suma al streaming, va a estar en Carnaval Stream desde agosto, dos veces por semana a la tarde. Me sorprendió el horario, pero están viendo bien, seguro tipo 5 o 6 de la tarde. Es raro el horario», aseguró el especialista en chimentos, y agregó un dato revelador: va a compartir streaming con José María Listorti.

Según detalló el periodista, Tinelli se encuentra actualmente abocado a tres proyectos clave: la serie familia «Los Tinelli«, un nuevo programa para México y este nuevo desembarco al mundo del streaming, que lo reunirá nuevamente con José María Listorti, uno de sus históricos compañeros.

Cuál es el futuro del Bailando y Marcelo Tinelli en la televisión

Pero eso no es todo. De Brito también habló sobre el futuro del Bailando, el ciclo que marcó a fuego la televisión argentina: “El Bailando, si se puede hacer, se hará el año que viene. Si es en América, es en América, y si no será en otro lugar que no puedo contarles, pero se está trabajando para los 20 años del Bailando en 2026. La idea es hacer un Bailando largo como los de antes, desde abril hasta noviembre/diciembre».

De esta forma, la vuelta de Marcelo Tinelli ya estaría en marcha. Entre streaming, ficción y una posible nueva edición del Bailando, el conductor parece decidido a adaptarse a los tiempos que corren y seguir siendo parte del universo del espectáculo argentino.

Flor de la V cruzó a Marcelo Tinelli por chat tras el supuesto cierre de su productora

En las últimas horas circuló que la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia, cerraba definitivamente tras algunos inconvenientes. Sin embargo el conductor salió a desmentir la noticia y habló del tema.

«No cierra LaFlia ¿En qué programa se habla? Es mentira eso. Estamos haciendo un achique de gente, reducción de personal porque vamos a tener menos programas, pero no cierra».

Flor de la V no dudó en expresar su opinión al respecto y fue muy dura contra Marcelo Tinelli: «Nos toman de pelotu… Nosotros, antes de salir al aire, teníamos la información. No es opinión. Federico Hoppe y su hermano convocaron a empleados de la productora a un zoom para decirles que cerraba. Nosotros no inventamos nada», expresó.

La discusión continuó y Marcelo Tinelli envió un mensaje opinando de Flor de la V:

La conductora no dudó en escribirle y manifestarle lo que pensaba sobre esta situación: