Marcelo Tinelli y Mario Pergolini dejaron atrás viejas diferencias y tuvieron un cara a cara histórico: así fue el encuentro

La periodista Mercedes Ninci fue la encargada de inmortalizar una postal que rápidamente se volvió tema de conversación: el cara a cara entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini. El esperado cruce se dio en el marco de la celebración por los 80 años del Diario Clarín, realizada en el imponente Teatro Colón, con la presencia de destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y artístico.

Tinelli y Pergolini, reconciliados y entre chistes: “Somos padres de colegio”

Definido como “el encuentro del año”, la escena no pasó desapercibida. No se trató de un simple saludo: Marcelo Tinelli y Mario Pergolini representan dos estilos, dos épocas y dos miradas distintas de la televisión argentina que, con el tiempo, generaron rivalidades y distancias.

Sin embargo, lejos de mostrar tensión, ambos se encargaron de dejar en claro que las viejas diferencias quedaron atrás. “Ya está, somos padres de colegio, ya está, ya pasó”, expresó Tinelli, minimizando cualquier resabio de rivalidad.

Entre risas, compartieron un gesto que también se volvió viral: se taparon la boca con la mano para hablar, a modo de chiste, imitando a los futbolistas para que no les “lean los labios”. “Vamos a hablar como los jugadores”, coincidieron.

Marcelo Tinelli reveló que nunca había participado en el ciclo de su colega: «Nunca me invitaron al programa de Mario» Mientras que Pergolini reconoció que cada vez que lo invitaban a ShowMatch prefería excusarse y decir que “no era el momento”.

Mercedes Ninci no dudó en consultarle a Tinelli si finalmente aceptaría una invitación a un programa de Mario. El conductor fue sincero: “La verdad que no sé si voy a ir, él no maneja la agenda y yo no sé si iría. Si no voy, no es por un pase de factura. Yo tengo la mejor con él”, concluyó, dando por cerrada cualquier especulación.

El registro capturado por Ninci no tardó en viralizarse, convirtiéndose en una de las postales más simbólicas de la noche de festejo y reavivando la nostalgia por dos íconos de la televisión que marcaron generaciones.