Mario Pergolini vs Iván de Pineda: ¿Quién ganó en rating el martes?

Mario Pergolini vs Iván de Pineda se a convertido, inesperadamente, en un clásico de cada noche de la televisión argentina. Este martes, la moneda cayó del lado del modelo, pero no por tanta diferencia.

El rating de la noche: mínima ventaja de Iván de Pineda sobre Mario Pergolini

En el tiempo que compitieron entre si, Pasapalabra promedió 5.4 puntos de rating contra 4.0 de Otro Día Perdido, apenas 1.4 puntos de diferencia. Ambos se vieron afectados por igual por la catarata de partidos de fútbol por copas transmitidos por cable.

Otro mano a mano interesante fue el empate de Ahora Caigo con la novela Amor a cualquier precio. Ambos consiguieron 5.7 puntos de rating mientras compitieron entre si.

Entre los ciclos de chimentos, Intrusos marcó 2.8 contra 2.0 de Los Profesionales de Siempre. Por otra parte Tele 9 Central y Sálvese Quién Pueda empataron con marcas de 3.3.