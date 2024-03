María Becerra critica a la industria en «Primer Aviso»: un reguetón clásico con Ivy Queen

La cantante argentina María Becerra estrenó un nuevo tema que promete ser un gran hit. Anoche salió «Primer Aviso» un tema donde la artista de Quilmes «le tira beef» a otros cantantes de la industria, colabora con la leyenda del reguetón Ivy Queen.

Becerra ya había dado pistas sobre su nuevo tema hace unos días atrás, cuando afirmó en sus historias de Instagram que su nuevo tema era una «reguetón clásico». Luego, posteó un vídeo donde se veía que se estaba tatuando la fecha de estreno de la canción (29/02) y de fondo, sonaba «Quiero Bailar» de la puertoriqueña Ivy Queen.

«Primer Aviso» tiene un sonido similar al reguetón de los 2000s, tal como había prometido María y hasta homenajea a Daddy Yankee. Anteriormente, la cantante ya había hecho referencia a un reguetonero en su tema «Automático», donde menciona a Don Omar.

En el tema, «la nena de argentina» critica a alguien en la industria que intenta boicotear su carrera. María ya había hablado del tema en noviembre del año pasado, cuando en un programa de streaming confesó que un artista hace todo lo que puede para bajarla de los festivales en los que la convocan.

«Decime qué se siente que me mande’ a bajar/De to’ los festivale’, pero me llamen igual/No me extraña de ustede’ ese boicot barato» repea la artista en este nuevo tema.

Si bien es reguetón, un género musical puertorriqueño, la canción y el videoclip son bien argentinos, así lo demuestra María en las barras: «Un shoutout pa’ Quilmes en todas sus esquina’/ Buena cerveza y La Nena de Argentina.»

Becerra se mostró muy contenta de colaborar con la artista de Puerto Rico Ivy Queen, ya que es considerada una de las estrellas más importante e influyentes del género urbano en Latinoamérica. Asi lo mostró con un mensaje en Instagram: «Qué honor el que te hayas sumado @ivyqueendiva , sos una referente para mi y para tanta gente de esta industria, qué privilegio compartir este tema con semejante artista».

María Becerra, disparó nuevamente contra Milei: «Hay cosas mucho más importantes que pelearse en Twitter»

Actualmente la artista de Quilmes se encuentra en Chile para participar del Festival de Viña del Mar. En diálogo con la prensa local, la cantante habló sobre la compleja situación política del país y reiteró su apoyo a su compañera Lali Esposito.

“Por el momento, yo no utilizó mis redes para dar un mensaje tan político pero sí comparto y apoyo lo que hace Lali. Yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona. Me gusta como piensa, me encanta lo inteligente que es y como habla, las cosas que dice” dijo la cantante sobre Lali.

Luego, criticó a Javier Milei por el uso casual que hace de las redes sociales, que ya le hizo ganarse varias polémicas. “Tendría que haber más seriedad en el cargo que esta ocupando. Lo digo con total respeto, obviamente es el Presidente electo, pero me parece que hay un montón de cosas más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país. Hay cosas más importantes que pelearte por redes sociales o likear 400 tweets en un día” opinó Becerra.