María Becerra rompió un récord en la Fiesta de la Confluencia 2025 y dejó un fuerte mensaje por los incendios en la Patagonia

María Becerra superó las expectativas y rompió un récord en la última noche de la Fiesta de la Confluencia 2025, que se realizó este fin de semana en Neuquén, lo que la llevó a la portada de los medios nacionales más importantes.

Además, «la nena de Argentina» dejó un sentido mensaje relacionado a los incendios que afectan a la cordillera en la Patagonia, y puso en perspectiva el rol del gobierno nacional. Los detalles de su estadía en la región.

María Becerra la rompió en la Fiesta de la Confluencia 2025: masiva participación del público en Neuquén

A pesar de ser la noche del domingo, María Becerra superó las expectativas y la rompió la última noche de la Fiesta de la Confluencia 2025. El recital de «la nena de Argentina» fue acompañado por más de 500 mil personas, que se quedaron hasta entrada la madrugada del lunes para bailar con sus canciones.

Según informaron desde la productora Warner Music, que trabaja junto a María Becerra, la artista argentina batió un récord de asistencia en la Fiesta de la Confluencia 2025, en Neuquén. Además, la estrella estrenó su canción «Tatu», que invitó al público a cantar.

Efectivamente, «la nena de Argentina» sorprendió con los números de asistentes a su show en Neuquén capital, ya que la Fiesta de la Confluencia 2025 tuvo más de 1.400.000 participantes desde el jueves en que iniciaron las actividades en el escenario mayor, y la noche de mayor asistencia fue el domingo, la última, con medio millón de participantes.

Además de María Becerra, el domingo a la noche se presentó Natalie Pérez, Un Verano y The La Planta, noche que coronó «la nena de Argentina» con una asistencia de público inesperada pero propia de la calidad de su espectáculo.

María Becerra habló sobre los incendios en la Patagonia: «hay que hacer»

Además del récord de público, María Becerra dejó un importante mensaje sobre el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia 2025 cuando habló de los incendios que afectan a la Patagonia y así se sumó al reclamo de Tiago PZK. Como sucedió con la marcha antifascista, la cantante dio se mostró comprometida con lo que sucede en Argentina.

«No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros» expresó María Becerra, en el marco de la Fiesta de la Confluencia 2025.

Además, señaló respecto de los incendios en El Bolsón y el Parque Nacional Lanín: «demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer».

“Muchas familias perdieron sus casas, hay miles de hectáreas quemadas, hay gente que murió, hay animales que están muriendo. A nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño, así que sigamos ayudando y sigamos mostrando que Argentina es fuerte y solidaria”, cerró María Becerra, que levantó entre sus brazos una bandera blanca con letras negras que decía “S.O.S Patagonia” y cosechó miles de aplausos.