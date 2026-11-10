Mario Pergolini lanzó una insólita advertencia sobre Nelson Castro y sorprendió a todos: “Se nos va a morir”

Mario Pergolini protagonizó uno de los momentos más divertidos de Otro día perdido al hablar sobre Nelson Castro y su intensa actividad periodística durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El conductor no pudo ocultar su sorpresa por la cantidad de coberturas que realizó su colega y lanzó una advertencia en tono de humor que provocó las carcajadas de sus compañeros.

Según informó eltrece, el episodio ocurrió durante la emisión del lunes 9 de noviembre, cuando Pergolini repasó las distintas situaciones que protagonizó Castro en los últimos días. Entre ellas, destacó su viaje al Vaticano, la cobertura de la gira papal y la emergencia médica en la que intervino durante un vuelo internacional.

El comentario de Mario Pergolini sobre Nelson Castro que hizo reír a todos

Mientras analizaban la cobertura televisiva de la visita del papa León XIV, Pergolini llamó la atención sobre el ritmo de trabajo de Nelson Castro, quien participó de distintas transmisiones y acompañó al pontífice durante parte de su gira sudamericana.

“¡Cuidemos más a Nelson Castro! ¡Se nos va a morir!”, lanzó el conductor, entre risas.

Luego señaló que la exigencia de semejante agenda sería más razonable para alguien de menor edad y enumeró algunas de las actividades que había realizado el periodista.

El comentario generó una divertida conversación con Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto, quienes también se mostraron sorprendidos por la capacidad de Castro para estar presente en tantos lugares.

Rada incluso planteó, en tono de broma, la posibilidad de que existieran varios Nelson Castro, ya que parecía imposible que una sola persona pudiera participar de tantas coberturas.

Botto se sumó al chiste y coincidió con esa teoría.

“No me parece normal”: la divertida observación de Pergolini

El conductor continuó con sus comentarios y aseguró que había otro aspecto de Nelson Castro que le llamaba especialmente la atención: su buen humor permanente.

“No me parece normal que esté siempre de buen humor”, expresó Pergolini, provocando nuevas risas en el estudio.

Con su habitual ironía, el presentador comparó la actitud solidaria de Castro con la que, según dijo en tono humorístico, tendría él frente a una emergencia durante un vuelo.

El intercambio se convirtió en uno de los momentos destacados de la emisión y mostró el reconocimiento de Pergolini hacia el trabajo de su colega, aunque expresado a través del humor.

Nelson Castro asistió a una pasajera durante un vuelo rumbo a Roma

Detrás de las bromas de Pergolini hubo un episodio que generó repercusión en los últimos días.

El miércoles 4 de noviembre, Nelson Castro intervino en una emergencia médica mientras viajaba en avión rumbo a Roma, donde debía incorporarse a la cobertura de la gira del papa León XIV.

Durante el vuelo, una pasajera sufrió una grave descompensación cardíaca que requirió asistencia inmediata.

Castro, que además de periodista es médico neurólogo, colaboró en la atención de la mujer junto con otros profesionales de la salud.

La situación ocurrió antes de que el avión cruzara el océano Atlántico, lo que permitió organizar la asistencia durante una escala en Río de Janeiro.

La pasajera fue estabilizada y trasladada a un hospital para continuar con su atención médica.

El episodio volvió a poner en primer plano la formación profesional de Castro, quien combina su trayectoria periodística con sus conocimientos médicos.

La intensa cobertura de Nelson Castro durante la visita del papa León XIV

Después de aquel episodio, Nelson Castro continuó con su agenda periodística y se incorporó al grupo de comunicadores acreditados para viajar junto al papa León XIV.

El periodista formó parte de la delegación que acompañó al pontífice desde Roma hasta Montevideo, primera escala de su recorrido por Sudamérica.

Durante el viaje tuvo la oportunidad de conversar con el Papa y entregarle un obsequio enviado desde el Santuario de Mama Antula, en Santiago del Estero.

Posteriormente, Castro participó de la cobertura de la visita papal a la Argentina, con transmisiones especiales para TN y eltrece.

Su presencia en distintos escenarios, sumada a la emergencia médica que protagonizó, fue lo que motivó los comentarios de Pergolini.

Mario Pergolini y Nelson Castro, una relación marcada por el humor

No es la primera vez que ambos periodistas protagonizan un momento divertido en televisión.

En junio de este año, Nelson Castro sorprendió a Mario Pergolini al aparecer en Otro día perdido para reemplazar a Soy Rada en una sección de espectáculos.

En aquella oportunidad, el conductor quedó desconcertado al ver a su colega convertido inesperadamente en comentarista de chimentos.

La participación generó risas y mostró una faceta diferente de Castro, habitualmente vinculado con la actualidad política, las coberturas internacionales y los acontecimientos de interés público.

Ahora, con la visita del papa León XIV como contexto, Pergolini volvió a convertir a Nelson Castro en protagonista de uno de los segmentos más divertidos de su programa.

Esta vez, el motivo fue su sorprendente capacidad para cumplir una agenda cargada de viajes, transmisiones y hasta una intervención médica inesperada.