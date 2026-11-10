El avance de la IA exigirá a la minería 850.000 toneladas adicionales de cobre al año, según un informe

La cartera global de proyectos de centros de datos ya supera los 250 gigavatios (GW) de capacidad. Foto: gentileza.

El creciente desarrollo de la inteligencia artificial eleva las exigencias sobre la industria minera a nivel global. La expansión de los centros de datos, las redes de transmisión, las subestaciones y los sistemas de generación podría exigirle al sector que incorpore alrededor de 850.000 toneladas adicionales de cobre por año durante la próxima década.

Así lo afirmó la consultora Wood Mackenzie, que en su informe señaló que la demanda no se limita a los servidores y las instalaciones donde se procesa la información, y que la infraestructura necesaria para abastecer esos centros puede requerir entre tres y cuatro veces más metales que los propios edificios.

Hoy, la cartera global de proyectos de centros de datos ya supera los 250 gigavatios (GW) de capacidad. En este escenario, se prevé que la demanda eléctrica de los centros de datos con IA aumente cinco veces entre 2025 y 2030 y supere los 1.000 TWh para 2035. Esta expansión constante suma presión sobre el cobre, aluminio, y otros minerales estratégicos.

Sin embargo, el informe advirtió que la aprobación de proyectos sigue por debajo de las expectativas, ya que los retrasos en los permisos, la incertidumbre geopolítica y la creciente complejidad de los proyectos condicionan las decisiones de inversión.

En esa línea, señaló que el desafío surge en un momento en el que los gobiernos nacionales ponen mayor énfasis en la resiliencia de la cadena de suministro y en la seguridad del abastecimiento de minerales críticos.

Lindsay Grant, vicepresidenta de Investigación en Metales y Minería en Wood Mackenzie, expresó que «los centros de datos representan un desafío de infraestructura eléctrica a nivel económico, pero la historia más importante es la colisión entre la demanda acelerada y la entrega cada vez más compleja de la oferta».

«Los precios elevados deberían desencadenar la inversión, pero la aprobación de proyectos sigue por debajo de las expectativas. Sin aprobaciones y compromisos de inversión más rápidos, la industria no puede proporcionar el suministro minero necesario para apoyar el crecimiento futuro”, añadió.

La especialista también señaló que, en los sectores del cobre, aluminio, níquel y litio, el hilo común es que la oferta futura depende «de las decisiones de inversión que se tomen hoy».

«Los mercados se están adaptando a un mundo donde la seguridad del suministro, la disponibilidad de energía y las consideraciones geopolíticas se asocian cada vez más con la competitividad de costes para moldear los resultados de inversión”, concluyó Grant.