Qué pasará con los 490 empleados afectados de Ueno Bank tras la intervención en Paraguay

El Gobierno de Paraguay anunció nuevas medidas laborales para asistir a unos 7 mil trabajadores afectados por la crisis de Ueno Bank y otras empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Las disposiciones buscan garantizar sus derechos y facilitar el acceso a nuevos empleos, como también asegurar la cobertura médica de quienes quedaron sin actividad.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, informó que las medidas fueron establecidas mediante un decreto firmado por el ahora presidente paraguayo, Pedro Alliana.

Qué medidas tomó Paraguay para proteger a los trabajadores de Ueno Bank

Según publicó Noticias Argentinas, una de las disposiciones permite que los empleados que actualmente no reciben tareas ni cobran sus salarios puedan incorporarse a otros trabajos, incluso si sus contratos incluyen cláusulas de exclusividad. La decisión no implica que deban renunciar a sus derechos laborales ni a posibles reclamos.

El ahora presidente de Paraguay, Pedro Alliana.

Además, el Ministerio de Trabajo coordina con los interventores del Banco Central del Paraguay (BCP) la preparación de las liquidaciones correspondientes a los 490 empleados de Ueno Bank. Recalde aseguró que los pagos podrían comenzar esta semana.

Otra de las gestiones apunta a garantizar la atención médica de los trabajadores afectados. Para eso, se solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS) que mantenga las prestaciones, con especial atención a mujeres embarazadas, madres en período de lactancia y personas que realizan tratamientos médicos.

Asistencia médica y asesoramiento legal para los empleados afectados

El paquete de medidas también contempla asistencia jurídica para quienes necesiten iniciar reclamos o demandas laborales. El Ministerio de Trabajo coordinará esa tarea con el Ministerio de la Defensa Pública.

Miguel Vazquez, CEO de Ueno Bank.

Las disposiciones alcanzan a empleados de Ueno Bank y de otras firmas relacionadas con el Grupo Vázquez, que atraviesan dificultades laborales luego de la interrupción de sus operaciones.

La situación de los trabajadores se da en medio de la investigación por las operaciones financieras vinculadas al banco y sus directivos.

Encontraron una bóveda secreta en una propiedad de Santiago Peña en Paraguay

La Fiscalía paraguaya encontró una bóveda oculta detrás de una pared falsa durante un allanamiento a una residencia de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, departamento de Cordillera. El compartimiento cuenta con un sistema de seguridad de origen israelí que incluiría reconocimiento de iris.

La propiedad habría sido construida con préstamos millonarios otorgados por la entidad. Hasta el momento, los investigadores no lograron abrir la bóveda ni determinar qué contiene.

La mansión tiene más de mil metros cuadrados construidos y un valor inmobiliario estimado en dos millones de dólares. En su última declaración jurada, Peña consignó el inmueble por 7.750 millones de guaraníes: 1.450 millones por el terreno y 6.300 millones por la construcción y el equipamiento. El origen de los fondos forma parte de la investigación.