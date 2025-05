Mario Pergolini reemplazará a Guido Kaczka en El Trece: lo que se sabe del nuevo programa

Mario Pergolini regresará a la televisión. Próximamente, tendrá un programa en El Trece y para que su vuelta se concrete, quien pagó los platos rotos fue Guido Kaczka porque se supo que no continuará con su programa The Balls. A continuación, lo que se sabe del regreso de Pergolini, quien tiempo atrás había dicho la televisión estaba “muerta”.

Mario Pergolini reemplazará a Guido Kaczka en El Trece: lo que se sabe del programa

En su vuelta a la televisión, el nuevo programa de Mario Pergolini, que reemplazará The Balls, el ciclo de Guido Kaczka, sería de análisis de la jornada. “Tendría que ver con actualidad y las noticias del día. No un late night, pero podría tener una banda e invitados”, adelantó el propio Pergolini días atrás.

«Quiero cobrar un 20 por ciento más que Santiago del Moro, que es el mejor pago de la televisión», había bromeado, al hablar de su vuelta a la pantalla chica. El programa iría de lunes a viernes, durante el prime time de El Trece, es decir, cerca de las 22.30.

Agustín “Rada” Aristarán y Laila Roth participarían del ciclo televisivo, que saldría a fines junio, primeros días de julio. El nombre sería «Otro día perdido». «Me dicen que no es una continuidad de CQC. Va a hacer actualidad y humor. El Trece lo busca y le paga porque va a ser la continuidad de Jorge Lanata, con un estilo más fresco y novedoso», había detallado Luis Bremer, en A la Tarde, el programa de América.

«Vuelvo 15 años después. Me siento raro. Creo que la tele en este momento me llama para volver a tener eso que no pudo encontrar en la nueva generación», dijo días atrás Pergolini en Paren la Mano, el programa de Vorterix.

Mario Pergolini reemplazará a Guido Kaczka: divertido móvil con LAM

Palpitando su vuelta a la televisión de aire, Mario Pergolini protagonizó un divertido móvil con “Rodri”, el notero de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV. Si bien en un principio de la nota negó su vuelta a la TV por estar “muerta”, luego desafió al movilero a encuestar a la gente que pasaba por la calle, para ver si veían LAM.

Finalmente, quien terminó respondiendo fue Mario. Ante la pregunta de una de las encuestadas, afirmó lo que minutos antes le negaba a “Rodri”: «Vuelvo dentro de un mes, tipo a fin del mes de junio, de lunes a viernes a las 22:30 por ahí».