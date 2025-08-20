ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Rating: Pampita sigue retrocediendo escalones

La extraña paradoja de un imán de marcas que es un repelente para los televidentes.

Redacción

Por Redacción

Los ocho escalones

Los ocho escalones

La pelea por el rating del martes dejó números llamativos en la televisión abierta, algunos programas tuvieron que competir de lleno con la Copa Libertadores.

LAM subió con la confesión de Accardi y La Voz Argentina volvió a ser lo más visto

La Voz Argentina con la Conmebol Libertadores enfrente, midió 10.3 puntos. Bajó 1.7 puntos con respecto a la emisión del día anterior pero de todas maneras fue lo más visto del martes.

LAM, con el partido de Velez vs. Fortaliza enfrente, y gracias a la confesión de Gimena Accardi promedió 4.4 puntos. Le ganó a Telenoche y fue lo más visto del canal.

Los 8 escalones midió 2.6 puntos. Es la emisión más baja del ciclo de las últimas cinco emisiones. Lo más bajo de la tarde del canal y quedó tercero en su franja. Está claro, Pampita no es Guido.

El noticiero de la gente marcó 7.5 puntos, es la medición más alta del noticiero de las últimas dos semanas y como consecuencia de los bajos números del prime time, fue lo segundo más visto de la TV Abierta.


Temas

Pampita

rating

La pelea por el rating del martes dejó números llamativos en la televisión abierta, algunos programas tuvieron que competir de lleno con la Copa Libertadores.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios