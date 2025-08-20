Rating: Pampita sigue retrocediendo escalones

La pelea por el rating del martes dejó números llamativos en la televisión abierta, algunos programas tuvieron que competir de lleno con la Copa Libertadores.

LAM subió con la confesión de Accardi y La Voz Argentina volvió a ser lo más visto

La Voz Argentina con la Conmebol Libertadores enfrente, midió 10.3 puntos. Bajó 1.7 puntos con respecto a la emisión del día anterior pero de todas maneras fue lo más visto del martes.

LAM, con el partido de Velez vs. Fortaliza enfrente, y gracias a la confesión de Gimena Accardi promedió 4.4 puntos. Le ganó a Telenoche y fue lo más visto del canal.

Los 8 escalones midió 2.6 puntos. Es la emisión más baja del ciclo de las últimas cinco emisiones. Lo más bajo de la tarde del canal y quedó tercero en su franja. Está claro, Pampita no es Guido.

El noticiero de la gente marcó 7.5 puntos, es la medición más alta del noticiero de las últimas dos semanas y como consecuencia de los bajos números del prime time, fue lo segundo más visto de la TV Abierta.