Marley amenazó a Damián Betular si lo llega a echar de MasterChef Celebrity: «Tengo un video…»
Marley reemplazó a Maxi López en MasterChef Celebrity y sorprendió con una revelación sobre Damián Betular.
Este jueves MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una jornada diferente con la llegada de Marley al estudio. El conductor de Por el mundo se puso el delantal para reemplazar a Maxi López, quien debió viajar de urgencia a Suiza para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, que atraviesa las últimas semanas de embarazo.
La entrada de Marley fue recibida con entusiasmo por el jurado y los participantes, y como era de esperarse, no tardó en romper el hielo con su característico humor. Apenas pisó la cocina, lanzó una frase que dejó a todos con la boca abierta: “Tengo mucha información de cada uno de ustedes. A Betular lo conozco de antes de que fuera famoso”. La reacción fue inmediata: «¡Opa!».
Pero eso no fue todo. En la entrevista individual, Marley redobló la apuesta y reveló una perlita que dejó a Damián Betular en jaque. “Tengo un video de Betular de hace muchos años cantando Ariana Grande. Me llega a echar…”, confesó entre risas, dejando en claro que no piensa guardarse nada durante su paso por el programa.
Cuándo vuelve Maxi López a MasterChef Celebrity
Maxi López se transformó en uno de los protagonistas más comentados de MasterChef Celebrity (Telefe), y su ausencia no pasó desapercibida entre los seguidores del programa. Junto a Wanda Nara, la dupla genera lo que muchos consideran “el verdadero contenido”: cruces picantes, recuerdos de su relación pasada y ese toque de tensión que le da sabor extra al reality gastronómico.
Sin embargo, su participación se vio interrumpida de forma inesperada. El exjugador debió viajar de urgencia a Suiza tras un accidente doméstico que sufrió Daniela Christiansson en su casa, justo cuando ambos se preparan para recibir a su segundo hijo.
Mientras tanto, Marley se encargó de ocupar su lugar en el programa, pero ya hay fecha confirmada para el regreso. “El día miércoles 22 a las 13 retoma las grabaciones de MasterChef, y la vuelta, ya tiene el ticket de vuelta… el regreso de Maxi López a Suiza será el 18 de noviembre”, anunció Daniel Fava en A la Tarde (América TV).
