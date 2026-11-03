Marta Fort reveló la impactante cifra que llegó a gastar en un solo mes: “Fue despilfarrar”

Marta Fort volvió a quedar en el centro de la atención mediática después de revelar una cifra que sorprendió incluso a sus compañeros. La hija del recordado empresario Ricardo Fort contó cuánto dinero llegó a gastar en un solo mes y reconoció que se trató de un verdadero despilfarro.

La confesión se produjo durante una emisión de Fort Night Show, el programa de streaming de Blender, mientras conversaba con el influencer Mernuel. Según informó PrimiciasYa de A24, la joven intentó evitar la respuesta en un primer momento, pero finalmente terminó revelando una suma que generó sorpresa y repercusiones en las redes sociales.

Cuánto dinero llegó a gastar Marta Fort en un mes

Todo comenzó cuando Mernuel quiso saber cuál había sido la mayor cantidad de dinero que Marta había gastado durante un mes.

La influencer dudó antes de responder y anticipó que se trataba de una cifra muy elevada. Finalmente, ante la insistencia de su compañero, confesó: “Seis cifras. 100 mil dólares”.

La respuesta sorprendió al conductor, que incluso puso en duda que esa fuera la cantidad máxima que había gastado.

Sin embargo, Marta aclaró que los 100 mil dólares correspondían exclusivamente a gastos generales y consumos personales, sin incluir compras extraordinarias como un automóvil.

La hija de Ricardo Fort explicó que se trataba de dinero destinado a distintos gustos y compras, y reconoció que había sido un gasto excesivo.

Qué dijo Marta Fort sobre sus gastos y la reacción de las redes

Durante la conversación, la joven dejó en claro que no estaba hablando de inversiones ni de la adquisición de bienes importantes, sino de consumos realizados en apenas 30 días.

“No cuento el día que me compro un auto”, aclaró para explicar el alcance de la cifra.

La confesión rápidamente se viralizó y despertó comentarios de todo tipo. Mientras algunos usuarios reaccionaron con humor, otros compararon esa suma con sus propios ingresos y gastos cotidianos.

Entre las reacciones que circularon apareció una referencia a la conocida filosofía de vida de Ricardo Fort, quien disfrutaba de mostrar sus lujos y su particular estilo de vida.

Marta Fort, entre MasterChef Celebrity y su vida como influencer

La joven continúa construyendo su propio camino en los medios, combinando su actividad en redes sociales con apariciones televisivas y proyectos vinculados al entretenimiento.

Actualmente, Marta Fort participa de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe conducido por Wanda Nara, donde comparte pantalla con distintas figuras del espectáculo.

Su participación en el programa también generó repercusiones por algunas anécdotas relacionadas con sus compañeros, entre ellas sus comentarios sobre Nazareno Casero, a quien vinculó con un intento de acercamiento durante las grabaciones.

Esta vez, sin embargo, fue su revelación económica la que acaparó la atención: 100 mil dólares gastados en un solo mes, una cifra que la propia Marta reconoció como un exceso.