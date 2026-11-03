Fondo de Cese Laboral: BCRA elimina un trámite histórico y cambia el cobro en noviembre 2026

A partir de noviembre 2026, los operarios de la construcción experimentan una transformación sustancial en la administración de su dinero, luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desactivara la presentación física de la clásica libreta para habilitar un circuito plenamente digital con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida, oficializada mediante la Comunicación «A» 8498, moderniza el cobro del Fondo de Cese Laboral bajo la Ley 22.250, permitiendo que miles de obreros visualicen sus fondos directamente desde el teléfono celular.

Fondo de Cese Laboral y BCRA: adiós al papel y nuevo certificado de ARCA

El principal cambio operativo radica en la ventanilla bancaria, donde ya no se exige la histórica Credencial de Registro Laboral ni su correspondiente Hoja Móvil.

En su reemplazo, las entidades financieras quedan obligadas a solicitar de forma exclusiva la constancia digital de baja emitida por ARCA, simplificando los tiempos administrativos para el trabajador saliente.

A pesar de esta desregulación bancaria, la fiscalización gremial y patronal no sufre alteraciones, manteniéndose intactas las obligaciones de registro ante el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Home banking y Fondo de Cese Laboral: cómo consultar los saldos en el banco

La normativa del BCRA faculta a las entidades bancarias a integrar estas cuentas especiales en sus plataformas de banca online y aplicaciones móviles, permitiendo auditorías en tiempo real.

Monitoreo directo : tanto el titular como la empresa pueden corroborar transferencias mensuales, saldos acumulados y liquidaciones previas.

: tanto el titular como la empresa pueden corroborar transferencias mensuales, saldos acumulados y liquidaciones previas. Sin costo : las cuentas en pesos no devengan gastos de apertura, comisiones ni costos de mantenimiento para el empleado.

: las cuentas en pesos no devengan gastos de apertura, comisiones ni costos de mantenimiento para el empleado. Continuidad operativa: el producto permanece habilitado durante 180 días corridos posteriores al cese, permitiendo su reutilización en futuros contratos.

Qué se mantiene en el Fondo de Cese Laboral bajo la Ley 22.250

El núcleo protectorio del régimen continúa bajo los parámetros legales tradicionales, garantizando que el ahorro no sufra depreciaciones nominales frente a la inflación:

Esquema de aportes patronales : 12% mensual del salario durante el primer año de servicio y 8% a partir del segundo, sin deducción del sueldo de bolsillo.

: 12% mensual del salario durante el primer año de servicio y 8% a partir del segundo, sin deducción del sueldo de bolsillo. Resguardo del valor : los depósitos permanecen indexados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

: los depósitos permanecen indexados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Plazos de liquidación: el empleador cuenta con 48 horas hábiles tras la desvinculación para ordenar la transferencia a la cuenta bancaria señalada por el operario.

Nuevas escalas UOCRA: cuánto cobra la construcción en noviembre 2026

En simultáneo con la modernización financiera, rige la suba salarial del 1,7% pactada entre UOCRA, CAMARCO y FAEC, aplicable a los convenios 76/75 y 577/10:

Categoría Zona A (Básico/h) Zona B (Básico/h) Zona C (Básico/h) Zona C Austral (Básico/h) Oficial Especializado $7.828 $8.689 $12.018 $15.657 Oficial $6.697 $7.437 $11.267 $13.393 Medio Oficial $6.188 $6.860 $10.873 $12.377 Ayudante $5.696 $6.351 $10.557 $11.392 Sereno (Mensual) $1.034.783 $1.152.793 $1.729.932 $2.069.565

(A estos valores se suma un adicional del 20% por asistencia perfecta, sujeto al cumplimiento de las pautas de presentismo).